Россия капитулирует: астролог назвал даты катастрофического поражения агрессора

В частности, астролог предсказывает мощные "прилеты" в Москве и области.

Война в Украине закончится для России катастрофическим поражением и капитуляция РФ уже близится – такой прогноз сделал астролог Влад Росс.

Об этом астро-эксперт рассказал изданию "Главред".

Страна-агрессор может потерпеть поражение в конце апреля-начале мая – в период между затемнениями.

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"В эти дни будет катастрофическое поражение Российской Федерации. Фронт будет развален. Украинская армия дойдет до Мелитополя и Крыма, окружит Донецк и Луганск. Около 20 апреля и 5 мая будет мощная битва", – прогнозирует Росс.

Он также предвещает, что неожиданно скоро в Украину поступят и танки, и авиация, и многое другое.

"Поэтому Россию ждет масса сюрпризов по ее территории, в частности, будут самые мощные "прилеты" в Московской области и Москве", — отметил астролог.

Что касается капитуляции России, то Росс предвещает это событие после 16 мая. К этой дате могут завершиться все важные события на фронте, и победа Украины станет очевидной.

"16 мая Юпитер перейдет из Овна (знака войны) к Тельцу (знак мира), после этого очень возможна капитуляция Российской Федерации", – сказал астро-эксперт.

Напомним, карпатский мольфар Василий Гундяк предсказывает, что война в Украине завершится в 2024 году, когда "трагически погибнет" президент России Владимир Путин.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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