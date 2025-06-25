Россия обстреливает Украину согласно конспекту Рейха: нумеролог спрогнозировал предстоящие атаки

Нумеролог Игорь Мехеда назвал ориентировочную причину того, что оккупанты часто обстреливают Украину именно 23 числа

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С января 2025-го, в течение первого полугодия, российская армия совершает ракетно-дроновые удары преимущественно в том числе 23 числа. В ночь на 23-е или начинает поздно вечером 23-го и заканчивает их утром. Атаки совершаются и в другие дни, но в течение первого полугодия Россия не пропустила ни одного 23 числа. Каждая из этих атак убивала мирных украинцев, в том числе детей.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Нумерологи уверены, что Россия специально выбрала эту дату.

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Официальный отчет Воздушных сил ВСУ за 23 января 2025 года о российских БПЛА и ракетах. Скриншот.

К примеру, специалист в области эзотерических дисциплин, нумеролог Игорь Мехеда в комментарии для ТСН.ua рассказал, что, во-первых, одно из недавних иностранных социологических исследований выяснило, что 70% населения России верит в мистику.

«В то же время в Европе, Австралии, США – 33%. То есть в России в мистику верят около 70% населения, некоторые пытаются ее использовать в своих делах», — констатирует Мехеда.

Отчет Воздушных сил ВСУ за 23 февраля касательно российских БПЛА и ракет. Скриншот

Относительно дат, когда Кремль совершает обстрелы, знаток нумерологии говорит следующее: «21 и 22 числа каждого месяца интересны с точки зрения того, что в прошлые времена, ориентируясь на солнечный календарь, считалось, что в ночь с 21 на 22 менялись знаки зодиака. 22 число считается завершением цикла, сакральным числом, когда действуют высшие силы. Поэтому 22-го россияне не рискуют (совершать массированные атаки), чтобы не испытывать проблем с кармой. А 23 — это как начало нового цикла».

По словам Мехеды, россияне, скорее всего, считают, что новый цикл им поможет и в их «черных» делах.

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Исключение, когда россияне 23 числа запустили только дроны. Скриншот

«23 — двойка и тройка, которые в сумме дают пятерку. Она — очень интересное число. Это сакральное число богинь древних Греции и Рима, пятерка используется почти всеми религиями, считается числом энергии. Если россияне используют 23 число, то полагают, что эта космическая энергия поможет им. Но у них перевернута идеология. Они считают себя силами света, а всех остальных — силами тьмы. Потому и считают, что в случае использования пятерки, символизирующей энергию, она им поможет. Но они несут разрушение, а это не дело Божье, поэтому эта пятерка им не поможет», — говорит Мехеда.

Отчет Воздушных сил ВСУ о массированной ракетно-дроновой атаке 23 апреля. Скриншот

И он, и некоторые другие украинские нумерологи предполагают, что РФ может руководствоваться, например, советами шаманов с тех территорий, откуда родом секретарь Совета безопасности РФ и бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Отчет Воздушных сил ВСУ за 23 мая. Скриншот.

"Или могут использовать конспекты Аненербе (организация Третьего Рейха, в состав которой входили в том числе и оккультисты — Ред.). Эти конспекты лежат в хранилищах Москвы с 1945 года", — говорит нумеролог.

Отчет Воздушных сил ВСУ 23 июня 2025 года. Скриншот.

Кроме того, Мехеда предлагает вспомнить те новости, которые сообщали о том, что Шойгу в свое время возил руководство Кремля к знакомым шаманам.

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Резюмируя, эзотерик выражает такое собственное мнение: «Если число 23 постоянно «выплывает» в таком контексте, то в эту дату нужно быть более осторожными».

Ранее сообщалось о том, что известный астролог удивил предсказанием о завершении войны в Украине .

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