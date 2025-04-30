ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
338
Время на прочтение
1 мин

Россияне готовят наступление на еще одну область Украины: предсказание экстрасенса

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Война

Война в Украине / © Associated Press

Победительница «Битвы экстрасенсов», тарологиня Яна Пасынкова сделала предсказание о новом наступлении России на Сумы.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что россияне попытаются наступать на Сумщину, однако у них ничего не получится.

«Лупить будут. Пробовать, где слабые места. Большой расчет на „открытые двери“, то есть попытаются с кем-то договориться. Напугают сильно, но зубы там обломают», — сказала она.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie