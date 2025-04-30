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- Астрология
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Россияне готовят наступление на еще одну область Украины: предсказание экстрасенса
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Победительница «Битвы экстрасенсов», тарологиня Яна Пасынкова сделала предсказание о новом наступлении России на Сумы.
Об этом она сказала на своем ютуб-канале.
Яна Пасынкова отметила, что россияне попытаются наступать на Сумщину, однако у них ничего не получится.
«Лупить будут. Пробовать, где слабые места. Большой расчет на „открытые двери“, то есть попытаются с кем-то договориться. Напугают сильно, но зубы там обломают», — сказала она.