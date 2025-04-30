Россияне готовят наступление на еще одну область Украины: предсказание экстрасенса

Война в Украине / © Associated Press

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Победительница «Битвы экстрасенсов», тарологиня Яна Пасынкова сделала предсказание о новом наступлении России на Сумы.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что россияне попытаются наступать на Сумщину, однако у них ничего не получится.

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«Лупить будут. Пробовать, где слабые места. Большой расчет на „открытые двери“, то есть попытаются с кем-то договориться. Напугают сильно, но зубы там обломают», — сказала она.