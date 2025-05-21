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ТСН в социальных сетях

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Категория
Астрология
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Россияне хотят захватить еще одну область: победительница "Битвы экстрасенсов" сделала тревожное предсказание

Победительница "Битвы экстрасенсов" сделала тревожное предсказание о попытках России оккупировать еще одну область.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Яна Пасынкова

Яна Пасынкова

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова сделала предсказание о планах России в войне против Украины.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что российские оккупанты могут планировать наступление на Сумскую область.

"На Сумщине - большое столкновение. Многое будет зависеть от того, насколько мы сейчас пойдем на уступки. Если пойдем - на Сумщине будет еще хуже. Россияне хотят типа "мирно" захватить власть. То есть они будут искать кого-то продажного", - сказала Яна Пасынкова.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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