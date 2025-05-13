Россияне хотят захватить важный город, чтобы "задушить" Украину: экстрасенс шокировала предсказанием

Экстрасенс раскрыла планы Путина / © ТСН

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Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова предвидела, что оккупанты хотят захватить Одессу, чтобы экономически «задушить» Украину.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яну Пасынкову спросили, сможет ли Россия оккупировать Одессу. На что она отметила, что у окупантов военным путем это не удастся сделать, хотя такие планы есть.

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«Единственный шанс, на который надеются оккупанты и они очень долго на это работать — это „продажа“ города, это предательство. Дождутся ли они этого? Нет», — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.