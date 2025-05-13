- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 64
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне хотят захватить важный город, чтобы "задушить" Украину: экстрасенс шокировала предсказанием
Победительница «Битвы экстрасенсов» сделала новое предсказание о планах России в войне против Украины.
Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова предвидела, что оккупанты хотят захватить Одессу, чтобы экономически «задушить» Украину.
Об этом она сказала на своем ютуб-канале.
Яну Пасынкову спросили, сможет ли Россия оккупировать Одессу. На что она отметила, что у окупантов военным путем это не удастся сделать, хотя такие планы есть.
«Единственный шанс, на который надеются оккупанты и они очень долго на это работать — это „продажа“ города, это предательство. Дождутся ли они этого? Нет», — сказала она.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.