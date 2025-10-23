- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 250
- Время на прочтение
- 1 мин
Российские FPV-дроны в Киеве: победительница "Битвы экстрасенсов" сделала тревожное предсказание
Таролог сделала тревожное предсказание о новом российском оружии.
Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова сделала предсказание о войне в Украине.
Об этом она рассказала на своем ютуб-канале.
Яну Пасынкову спросили, будут ли в Киеве российские FPV-дроны, что прогнозируют некоторые аналитики.
«История такова: скачок в технологиях с вражеской территории заключается в том, что будет два вида какого-то оружия. Одна история — это огонь, другая связана с жидкостью. Причем они могут смешиваться и действовать отдельно», — сказала она.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.