Российский штурм к годовщине вторжения: астролог назвал самый опасный город и угрожающие даты в феврале

В конце февраля Россия может устроить несколько массированных атак.

Астролог Алексей Кириченко, учитывая напряженные аспекты небесных светил, прогнозирует массированный штурм российских окупантов до конца февраля. Самым опасным городом, по его словам, будет Бахмут.

Такой прогноз он сделал в комментарии "Главреду".

Астролог отметил, что к 20 февраля Солнце приближается к Сатурну и это указывает на то, что оккупанты начнут штурм в самой горячей точке — Бахмуте.

"Сатурн означает закрывать, окружать, ограничивать. Поэтому Бахмут закрывают для гражданских. Российские войска будут в ближайшее время штурмовать крепость Бахмут", — говорит он в своем прогнозе.

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Астролог также отметил, что напряженная ситуация в городе продлится до 18 февраля, когда будет принято какое-то важное решение по Бахмуту.

Самыми опасными днями в феврале Кириченко назвал 19, 21, 22 и 26.

По его словам, в марте массированных ракетных обстрелов со стороны окупантов будет меньше. "Это не значит, что не будет обстрелов, но массированных не прогнозируется", — говорит он.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ранее известная астрологиня назвала месяц, когда война в Украине сойдет на нет.

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