Россию ждет наказание: таролог увидела, когда наступит переломный момент в войне (видео)

Таролог увидела переломный момент в полномасштабной войне и рассказала, в каком месяце могут завершиться боевые действия.

Соответствующий прогноз сделала Марина Ланг.

По словам Ланг, в ближайшее время будет "страдать" российская инфраструктура. Сейчас некоторые регионы РФ уходят под воду из-за обильных паводков, а вскоре россияне ощутят нехватку питьевой воды.

"Нехватка питьевой воды, засуха, заболачивание местности. На самом деле те ракеты, которые полетят на территорию России, приведут к достаточно серьезным последствиям. Будет много жертв у них", — прогнозирует Марина Ланг.

Отвечая на вопрос, может ли Кремль принять решение вывести свои войска из Украины, осознавая, какие проблемы происходят внутри самой России, Марина Ланг не исключила, что Москва летом 2024 года может запросить начало переговоров. Есть вероятность, что за несколько месяцев ситуация кардинально изменится не в пользу РФ, поэтому Кремль сам может пойти на уступки Украине.

"И летом, скажем так, с июля месяца все начнет меняться в плане, что действительно, смотрите, могут ли они выйти (из вооруженного конфликта – ред.) сами по собственной инициативе. Здесь выпадает карта Госпожа, Руки, то есть этим будут управлять сверху, то есть примут какие-то решения власти России, что в какой-то момент им нужно искать компромисс. И, действительно, с каких-то территорий они могут уйти сами", – подытожила таролог.

Напомним, провидица из Прикарпатья София Семьянишин предсказала неожиданную победу Украины. Она отметила, что, возможно, в самой России что-нибудь случится такое, что кардинально повлияет на окончание войны.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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