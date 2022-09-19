Россию ждет то, что они сейчас не "могут представить": астролог рассказала, закончится ли война к 2023 году

Российский диктатор не откажется от своих планов, однако из-за его действий государство-агрессора ждет то, что там сейчас "даже не могут представить".

Об этом сказала астрологиня Анна Ефремова.

Она отметила, что Путин не отступит от своих планов, поэтому война будет продолжаться и в 2023 году. Однако из-за намерений диктатора Россию ждет расплата — агрессор проигрывает в этой войне. Она подчеркнула, что если война не остановится в 2022 году, то "Россия столкнется с тем, чего последние сто лет еще не было в ее истории".

"Украина выстоит, и Украина в 2023 году окрепнет. Контрнаступление — это только начало, оно будет наращивать свою мощь и разрастаться во все стороны", — уточнила эксперт.

Напомним, мольфарка рассказала, когда закончится война в Украине.

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