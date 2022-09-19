Категория
Астрология
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россию ждет то, что они сейчас не "могут представить": астролог рассказала, закончится ли война к 2023 году

Дата публикации
Просмотры
1326
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россию ждет то, что они сейчас не "могут представить": астролог рассказала, закончится ли война к 2023 году

Фото: Associated Press

Война России против Украины затянется до 2023 года.

Российский диктатор не откажется от своих планов, однако из-за его действий государство-агрессора ждет то, что там сейчас "даже не могут представить".

Об этом сказала астрологиня Анна Ефремова.

Она отметила, что Путин не отступит от своих планов, поэтому война будет продолжаться и в 2023 году. Однако из-за намерений диктатора Россию ждет расплата — агрессор проигрывает в этой войне. Она подчеркнула, что если война не остановится в 2022 году, то "Россия столкнется с тем, чего последние сто лет еще не было в ее истории".

"Украина выстоит, и Украина в 2023 году окрепнет. Контрнаступление — это только начало, оно будет наращивать свою мощь и разрастаться во все стороны", — уточнила эксперт.

Напомним, мольфарка рассказала, когда закончится война в Украине.

Читайте также:

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Как пережить ужасы войны: астролог Игорь Нехаев и психолог Диана Нехаева

Как пережить ужасы войны: астролог Игорь Нехаев и психолог Диана Нехаева

Похожие темы:

Следующая публикация