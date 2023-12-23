Растущая Луна от 14 до 26 декабря 2023 года: гороскоп для всех знаков зодиака

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на период растущей Луны от 14 до 26 декабря 2023 года. рассказывает, что Овнам следует двигаться вперед, а Тельцам – праздновать маленькие победы.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на период растущей Луны от 14 до 26 декабря 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Позаботьтесь о крепком фундаменте и смело двигайтесь вперед. В отношениях не забывайте о партнерстве. На работе позаботьтесь о защите своих интересов.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Тройка кубков"

Празднуйте маленькие победы. В отношениях стремитесь к чувственному наслаждению. На работе устройте корпоратив.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Смерть"

Ожидайте кардинальных изменений. В отношениях может быть больно. На работе позаботьтесь о запасном варианте.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Король жезлов"

Защищайте свои позиции. В отношениях выбирайте достойного партнера. На работе изо всех сил сопротивляйтесь проблемам.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Работайте над профессиональным развитием. В отношениях задумайтесь над общим делом. На работе нужно проявить свои лучшие стороны.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Охраняйте свои позиции. В отношениях покажите свою силу. А на работе больше развивайтесь.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Девятка мечей"

Впереди вас ждут испытания. В отношениях могут вылезть на поверхность комплексы. А на работе вам будут мешать ваши ужасы.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Работайте и получите достойный результат. В отношениях нужно больше полагаться на себя. На работе положите начало новому проекту.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Смело двигайтесь к своей цели. На работе усиленно займитесь делами. В отношениях скрывайте свои чувства.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Двойка кубков"

Следует найти общий язык с людьми, которые вас окружают. На работе ищите единомышленников. А в отношениях не забывайте о дружбе.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Десятка кубков"

Ситуация улучшается. В отношениях двигайтесь на опережение. На работе подружитесь с коллегами.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Десятка пентаклов"

Не забывайте о счастливом случае. На работе надейтесь на удачу. В отношениях сопротивляйтесь проблемам.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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