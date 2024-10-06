Ростная Луна от 3 до 16 октября 2024 года: 10 психологических аффирмаций

Растущая Луна с 3 по 16 октября 2024 года способствует настройке на активные действия и использованию всех возможностей для роста, как в профессиональной, так и в личной жизни.
Растущая Луна с 3 по 16 октября 2024 года – это период, когда энергия растет вместе с Луной, усиливая наши намерения, действия и эмоции. Это время благоприятно для развития новых проектов, самосовершенствования, привлечения изобилия и установления положительных изменений в жизни. Психологические аффирмации во время этого периода могут помочь усилить личный рост, формировать положительные убеждения и настроиться на успех.
Что такое аффирмация?
Афирмации – это положительные утверждения, которые люди повторяют для того, чтобы изменить свой внутренний диалог и убеждение. Их целью является формирование новых мыслительных шаблонов, поддерживающих самоуверенность, мотивацию и психологическое благополучие.
10 психологических афирмаций для растущей Луны:
- "Я открыт к новым возможностям, и они приходят ко мне легко и естественно."
- "Мои усилия приносят мне успех, и я постоянно расту."
- "Я заслуживаю процветания во всех сферах моей жизни."
- "Каждый день я становлюсь сильнее, мудрее и увереннее в своих силах."
- "Мои мысли настроены на успех, и я привлекаю к себе положительные результаты."
- "Я наполняю свою жизнь радостью, гармонией и благополучием."
- "Я открыт для финансового достатка, и он растет с каждым днем."
- "Мое тело, ум и душа находятся в балансе и гармонии."
- "Я уверен в своей способности реализовать свои мечты и достичь поставленных целей."
- "Мой путь всегда ведет меня к успеху и удовольствию в жизни."
Эти аффирмации усилят вашу внутреннюю веру в свои силы и помогут настроиться на позитивные изменения в период растущей Луны.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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