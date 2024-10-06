Ростная Луна от 3 до 16 октября 2024 года: 10 психологических аффирмаций

Растущая Луна с 3 по 16 октября 2024 года способствует настройке на активные действия и использованию всех возможностей для роста, как в профессиональной, так и в личной жизни.

Растущая Луна с 3 по 16 октября 2024 года – это период, когда энергия растет вместе с Луной, усиливая наши намерения, действия и эмоции. Это время благоприятно для развития новых проектов, самосовершенствования, привлечения изобилия и установления положительных изменений в жизни. Психологические аффирмации во время этого периода могут помочь усилить личный рост, формировать положительные убеждения и настроиться на успех.

Что такое аффирмация?

Афирмации – это положительные утверждения, которые люди повторяют для того, чтобы изменить свой внутренний диалог и убеждение. Их целью является формирование новых мыслительных шаблонов, поддерживающих самоуверенность, мотивацию и психологическое благополучие.

10 психологических афирмаций для растущей Луны:

"Я открыт к новым возможностям, и они приходят ко мне легко и естественно." "Мои усилия приносят мне успех, и я постоянно расту." "Я заслуживаю процветания во всех сферах моей жизни." "Каждый день я становлюсь сильнее, мудрее и увереннее в своих силах." "Мои мысли настроены на успех, и я привлекаю к себе положительные результаты." "Я наполняю свою жизнь радостью, гармонией и благополучием." "Я открыт для финансового достатка, и он растет с каждым днем." "Мое тело, ум и душа находятся в балансе и гармонии." "Я уверен в своей способности реализовать свои мечты и достичь поставленных целей." "Мой путь всегда ведет меня к успеху и удовольствию в жизни."

Эти аффирмации усилят вашу внутреннюю веру в свои силы и помогут настроиться на позитивные изменения в период растущей Луны.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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