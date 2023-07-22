Растущая Луна с 18 июля по 1 августа 2023 года: гороскоп для всех знаков зодиака

Растущая Луна – прекрасное время для начала чего-то нового.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на период растущей Луны от 18 июля по 1 августа 2023 года рассказывает, что Ракам следует щедро принимать подарки вселенной, а Львам – контролировать эмоции.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на период растущей Луны с 18 июля по 1 августа 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерикины Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Верховная жрица"
Не осуждайте ни себя, ни других. В отношениях будьте прекрасны. В рабочих делах с благодарностью принимайте испытания.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Смерть"
Впереди – значительные изменения. Отвечайте своим ожиданиям, а не ожиданиям других. Относитесь к своим неудачам, как к возможностям учиться и развиваться.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Король жезлов"
Не разрешайте страхам сдерживать вас. В отношениях добавьте равновесия и гармонии. На работе прощайте себя и учитесь на ошибках.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Семерка пентаклов"
Щедро принимайте подарки вселенной. В отношениях с заботой относитесь к своему телу. На работе научите других уважать ваши пределы.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Четверка пентаклов"
Контролируйте собственные действия, эмоции и состояние. В отношениях достигайте того, к чему вы стремитесь. В движении по карьерной лестнице наполните жизнь возможностями.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Звезда"
Отпустите прошлое и живите настоящим. Любите собственное тело и ухаживайте за ним. Для развития успокойте разум.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Девятка мечей"
Спрячьте ваше сердце от других. В отношениях вы достойны любви, уважения и добра, но вам могут поступить больно. На работе наполните себя вдохновением, невзирая на вызовы.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Победа близка. Не пытайтесь отвечать ожиданиям других отношений. Будьте благодарны за все, что имеете в карьере.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Тройка пентаклов"
Будьте прекрасны во всех сферах жизни. Не осуждайте других. Любите свои удачи на работе.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Паж мечей"
Дело улучшается. В отношениях наслаждайтесь тем, что у вас есть. А на работе стабильно двигайтесь к успеху.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Двойка кубков"
Ваша жизнь наполнена безграничными возможностями для успеха и счастья. Любите свою внешность, ухаживайте за собой. Добивайтесь своих мечтаний.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Месяц"
Контролируйте собственное состояние. В отношениях учитесь на собственных ошибках. Находитесь в гармонии с собственной работой.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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