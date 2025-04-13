Розовое полнолуние 13 апреля 2025: что категорически запрещено делать

Розовое полнолуние / © ТСН.ua

Реклама

Во время Розового полнолуния 13 апреля 2025 года особенно важно сохранять внутренний баланс, ведь полнолуние в знаке Весов усиливает эмоциональную уязвимость и влияет на сферу отношений, чувств и гармонии. В этот период следует быть внимательными к себе и избегать действий, которые могут нарушить внутреннее равновесие.

Об этом рассказывает эзотерик Елена Кузьмич.

Что категорически запрещено делать в период Розового полнолуния:

Реклама

Выяснять отношения и провоцировать конфликты

Эмоции полны обострены, и споры могут привести к серьезным последствиям, которые сложно будет исправить. Полнолуние — не время для скандалов.

Заниматься самокритикой или унижать себя

Энергия Весов требует мягкости к себе. Какие-либо негативные установки сейчас укореняются глубже, поэтому нельзя позволять внутреннему критику усиливаться.

Принимать импульсивные решения в любви или разрывать отношения с эмоциональной волны

Полнолуние — это завершение, но оно должно быть осознанным, а не продиктованным минутным оскорблением.

Заниматься практиками, нарушающими чужую волю

В этот день открыт энергетический канал сердца и любое вмешательство с намерением контроля или покорения возвращается кармически.

Игнорировать свои истинные потребности

Пренебрежение к себе в этот период — самое худшее, что можно сделать. Это как бы отвлечься от своей души в момент, когда она просит заботы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.