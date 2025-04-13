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- Астрология
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Розовое полнолуние 13 апреля 2025: что категорически запрещено делать
В период Розового полнолуние какие-либо резкие действия, жесткие слова или отказ услышать себя могут оставить эмоциональный след.
Во время Розового полнолуния 13 апреля 2025 года особенно важно сохранять внутренний баланс, ведь полнолуние в знаке Весов усиливает эмоциональную уязвимость и влияет на сферу отношений, чувств и гармонии. В этот период следует быть внимательными к себе и избегать действий, которые могут нарушить внутреннее равновесие.
Об этом рассказывает эзотерик Елена Кузьмич.
Что категорически запрещено делать в период Розового полнолуния:
Выяснять отношения и провоцировать конфликты
Эмоции полны обострены, и споры могут привести к серьезным последствиям, которые сложно будет исправить. Полнолуние — не время для скандалов.
Заниматься самокритикой или унижать себя
Энергия Весов требует мягкости к себе. Какие-либо негативные установки сейчас укореняются глубже, поэтому нельзя позволять внутреннему критику усиливаться.
Принимать импульсивные решения в любви или разрывать отношения с эмоциональной волны
Полнолуние — это завершение, но оно должно быть осознанным, а не продиктованным минутным оскорблением.
Заниматься практиками, нарушающими чужую волю
В этот день открыт энергетический канал сердца и любое вмешательство с намерением контроля или покорения возвращается кармически.
Игнорировать свои истинные потребности
Пренебрежение к себе в этот период — самое худшее, что можно сделать. Это как бы отвлечься от своей души в момент, когда она просит заботы.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.