Розовое полнолуние 13 апреля 2025: что означает этот период с точки зрения астрологии, астрономии и эзотерики

Розовое полнолуние / © ТСН.ua

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Розовое полнолуние 13 апреля 2025 года — это момент весенней кульминации, когда природа и душа будто одновременно расцветают. Ее энергия мягкая, глубокая и эмоциональная — она подсказывает нам, что пора найти гармонию в себе и своих отношениях.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Собрали для вас информацию о Розовой полной 13 апреля 2025 года с трех разных взглядов — астрологии, эзотерики и астрономии.

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Астрономия

Дата полные: 13 апреля 2025 года

Фаза Луны: полная, когда Луна располагается прямо напротив Солнца.

Время пика: ориентировочно 13:22 по киевскому времени.

Название "розовая" — чисто традиционное, происходит от цветущего дикого флокса в Северной Америке; цвет Луны останется привычным.

Расположение Луны: в знаке Весов, Солнце - в Овне.

Астрология

Полнолуние в Весах — это кульминация тем, связанных с отношениями, равновесием, красотой, партнерскими соглашениями, эмоциональной гармонией.

Солнце в Овне — символ "я", воли, действия, Луна в Весах - символ "мы", взаимодействия, мира. Полнолуние активизирует конфликт между потребностью в независимости и желанием гармонической связи.

Возможны внезапные откровения относительно отношений, внутренних перекосов в балансе "давать-получать".

Благоприятное время для завершения старых паттернов поведения в любви, эмоционального очищения, внутренней дипломатии.

Венера — управляющий Весов — придает акцент на красоту, нежность, чувственность, и одновременно желание восстановить душевное равновесие.

Эзотерика

Розовое полнолуние — это мягкий, но мощный мост между внутренним и внешним мирами.

Считается, что в этой полноте активизируются энергии любви, исцеления сердца, принятия, женской силы.

Ритуалы очищения, зеркальная магия, работа с водой, цветами (особенно розовыми розами), ароматами и зеркалами будут особенно сильными.

Это благоприятный момент для прощения, медитаций на внутреннюю красоту, активации сердечной чакры (Анахаты).

Часто проводят практики "отпущения обид" или письма-отпущения - все, что связано с эмоциональным освобождением.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.