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Розовое полнолуние 13 апреля 2025 года: почему такое название
Розовое полнолуние 13 апреля 2025 года символизирует обновление, расцвет и пробуждение чувственности после продолжительной зимы.
Розовое полнолуние 13 апреля 2025 года — это астрономическое и эзотерическое явление, несущее как природные, так и символические смыслы.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Название "Розовое полнолуние" не имеет отношения к фактическому цвету Луны. Этот термин происходит из традиций североамериканских индейцев, которые называли полные сезонных явлений природы. В апреле цветет дикая флоксовая трава розового цвета – отсюда и название.
Кроме названия "Розовое полнолуние", которое является самым распространенным для апрельского полнолуния, в разных культурах и традициях существуют и другие названия этого явления:
Пасхальное полнолуние — первое полнолуние после весеннего равноденствия; от нее зависит дата Пасхи.
Полнолуние пробуждения — символизирует пробуждение природы и жизненных сил.
Полнолуние прорастания — время, когда земля оживает, запускается новый цикл роста.
Полнолуние семени — идея о посевах внутренних и внешних намерений.
Весеннее полнолуние — общее название для полнолуния в середине весны.
Полнолуние зеленых побегов – в кельтских традициях она символизировала рост и обновление.
13 апреля 2025 года - это период максимальной энергетической кульминации весны. Полнолуние состоится в знаке Весов, что делает акцент на темах:
баланса в отношениях,
гармонизации внутреннего и внешнего мира,
принятие решений в области красоты, эстетики, справедливости.
Энергетика этому времени способствует:
эмоциональной очистке,
завершению внутренних колебаний,
итогам в отношениях — что оставить, что посмотреть,
ритуалам на исцеление сердца, женской энергии и красоты.
Рекомендации на розовое полнолуние:
Произведите очистку пространства (дымом, солью, водой).
Медитация на любовь к себе и внутреннюю гармонию.
Пишите список завершений – что хотите отпустить из своей жизни.
Подходящее время для ритуалов красоты, аффирмаций на привлекательность и пробуждение Венеры в себе.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.