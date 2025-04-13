Розовое полнолуние 13 апреля 2025 года: почему такое название

Розовое полнолуние / © ТСН.ua

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Розовое полнолуние 13 апреля 2025 года — это астрономическое и эзотерическое явление, несущее как природные, так и символические смыслы.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Название "Розовое полнолуние" не имеет отношения к фактическому цвету Луны. Этот термин происходит из традиций североамериканских индейцев, которые называли полные сезонных явлений природы. В апреле цветет дикая флоксовая трава розового цвета – отсюда и название.

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Кроме названия "Розовое полнолуние", которое является самым распространенным для апрельского полнолуния, в разных культурах и традициях существуют и другие названия этого явления:

Пасхальное полнолуние — первое полнолуние после весеннего равноденствия; от нее зависит дата Пасхи. Полнолуние пробуждения — символизирует пробуждение природы и жизненных сил. Полнолуние прорастания — время, когда земля оживает, запускается новый цикл роста. Полнолуние семени — идея о посевах внутренних и внешних намерений. Весеннее полнолуние — общее название для полнолуния в середине весны. Полнолуние зеленых побегов – в кельтских традициях она символизировала рост и обновление.

13 апреля 2025 года - это период максимальной энергетической кульминации весны. Полнолуние состоится в знаке Весов, что делает акцент на темах:

баланса в отношениях,

гармонизации внутреннего и внешнего мира,

принятие решений в области красоты, эстетики, справедливости.

Энергетика этому времени способствует:

эмоциональной очистке,

завершению внутренних колебаний,

итогам в отношениях — что оставить, что посмотреть,

ритуалам на исцеление сердца, женской энергии и красоты.

Рекомендации на розовое полнолуние:

Произведите очистку пространства (дымом, солью, водой).

Медитация на любовь к себе и внутреннюю гармонию.

Пишите список завершений – что хотите отпустить из своей жизни.

Подходящее время для ритуалов красоты, аффирмаций на привлекательность и пробуждение Венеры в себе.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.