Розовое полнолуние 13 апреля 2025 года: три медитации для внутренней красоты

Розовое полнолуние

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Розовое полнолуние 13 апреля 2025 года — это период, когда энергия природы и души достигает кульминации расцвета. Ее название происходит от розового флокса – первого цветка, традиционно расцветающего в апреле, символизируя пробуждение, нежность и обновление.

Об этом рассказывает эзотерик Елена Кузьмич.

Розовое полнолуние 13 апреля 2025 года — это мягкий и чувственный момент для возвращения к себе настоящей. В это полнолуние, когда свет Луны пробуждает сердце, особенно мощно работают медитации на внутреннюю красоту, самопринятие и гармонию.

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Три медитации для внутренней красоты

1. Медитация "Я — свет"

Сядьте удобно, закройте глаза. Представьте в сердце маленький розовый огонек. С каждым вдохом он растет, наполняя грудь теплом и светом. Повторяйте: "Мой свет - моя сила. Я сияю изнутри". Эта медитация помогает увидеть себя не глазами критики, а глазами любви.

2. Медитация с водой "Очисти и объятия"

Налейте в чашу или тазик чистой воды, добавьте несколько лепестков розы или эфирное масло. Опустите руки в воду. С каждым прикосновением воображайте, как вода снимает усталость, сомнения, обиды. Повторяйте мысленно: "Я очищаюсь от всего, что мне больше не служит. Я нежна к себе". Это мягкая практика для энергетической очистки и заземления.

3. Медитация "Образ себя в любви"

Представьте себя в идеальном состоянии – такой, как вы есть, когда любите себя безусловно. В чем вы одеты? Какая ваша осанка, улыбка, взгляд? Дайте этому образу пространство, подышите вместе с ним, будто вы уже таково. Эта медитация помогает соединиться с внутренней богиней – той, которая всегда была у вас.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.