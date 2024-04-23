Розовое полнолуние 24 апреля 2024: что категорически запрещено делать

Во время пика энергии в течение месяца следует ознакомиться с определенными запретами.

24 апреля 2024 года украинцы увидят розовое полнолуние. Правда, речь идет не о цвете лунного светила, а о названии в традициях разных народов, ведь именно в этот период расцветают разные цветы.

В свете эзотерических традиций некоторые действия могут считаться даже вредными для духовного здоровья. Вот некоторые общие запреты:

Отрицательное мышление и речь: направленные на кого-либо или на себя, такие мысли и высказывания могут влиять на энергетику окружающей среды и собственную духовную реальность. Манипуляция энергией других людей: использование своих энергетических способностей для манипулирования и влияния на других без их согласия. Практика магии по злонамеренным мотивам: использование магических практик для причинения вреда или разрешения личных конфликтов может иметь негативные последствия. Нарушение личного предела: вмешательство в духовные или энергетические пространства других людей без их согласия. Использование силовых методов: привлечение или попытка контролировать духовные силы или энергии с использованием коварных методов. Небрежное использование магических инструментов: использование магических предметов или инструментов без необходимых знаний и уважения может привести к непредсказуемым последствиям.

В общем, в эзотерических учениях акцентируется внимание на всем живом, гармонии и развитии духовных качеств. Истинная сила состоит в добродетели и преданности служению другим.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.

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