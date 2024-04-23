Розовое полнолуние 24 апреля 2024 года: три сильных эзотерических ритуалов.

Во время полнолуния можно совершать разнообразные ритуалы и обряды.
24 апреля землян ожидает розовое полнолуние.
Вот три мощных ритуала для поддержки и расширения вашего потенциала во время полнолуния:
Ритуал подзарядки энергии и внутреннего света:
- Начните ритуал с медитации, чтобы успокоить разум и сохранить покой.
- Используйте свечи, кварцевые кристаллы или аметисты для создания благоприятной среды для подзарядки энергии.
- Просим Световую Энергию, чтобы она потоком прошла через нашу энергетическую систему, очищая и укрепляя наш внутренний свет.
- Сосредоточьтесь на ощущениях энергии, проникающей в вас, и позвольте ей распространиться по всему вашему телу, заполняя каждую клетку светом.
Ритуал открытия интуиции и внутренней мудрости:
- Создайте спокойную среду для ритуала, используя нежное освещение и ароматические масла, такие как лаванда или другие, способствующие открытию интуиции.
- Используйте кристаллы, такие как аметист или флюорит, для усиления связи с внутренней мудростью и интуицией.
- Сосредоточьтесь на своих мыслях и ощущениях, слушая сообщения, которые могут приходить к вам во время этого ритуала.
- Запишите любые важные открытия или сообщения, полученные во время медитации, для дальнейшего рассмотрения и использования.
Ритуал усиления связи с Космосом и природными циклами:
- Выйдите на природу или создайте природную среду дома с помощью растений, цветов и ароматов.
- Используйте кристаллы, такие как лунный камень или перламутр, чтобы усилить связь с энергией Луны и природными циклами.
- Проведите медитацию под открытым небом или у окна, наблюдая за движением луны и звуками природы.
- Выразите свою благодарность за циклы жизни и поддержку, которую вы получаете от Космоса, и спросите, как вы можете лучше себя решить в соответствии с этими естественными ритмами.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.
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