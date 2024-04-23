Розовое полнолуние 24 апреля 2024 года: три сильных эзотерических ритуалов.

Во время полнолуния можно совершать разнообразные ритуалы и обряды.

24 апреля землян ожидает розовое полнолуние.

Вот три мощных ритуала для поддержки и расширения вашего потенциала во время полнолуния:

Ритуал подзарядки энергии и внутреннего света:

Начните ритуал с медитации, чтобы успокоить разум и сохранить покой. Используйте свечи, кварцевые кристаллы или аметисты для создания благоприятной среды для подзарядки энергии. Просим Световую Энергию, чтобы она потоком прошла через нашу энергетическую систему, очищая и укрепляя наш внутренний свет. Сосредоточьтесь на ощущениях энергии, проникающей в вас, и позвольте ей распространиться по всему вашему телу, заполняя каждую клетку светом.

Ритуал открытия интуиции и внутренней мудрости:

Создайте спокойную среду для ритуала, используя нежное освещение и ароматические масла, такие как лаванда или другие, способствующие открытию интуиции. Используйте кристаллы, такие как аметист или флюорит, для усиления связи с внутренней мудростью и интуицией. Сосредоточьтесь на своих мыслях и ощущениях, слушая сообщения, которые могут приходить к вам во время этого ритуала. Запишите любые важные открытия или сообщения, полученные во время медитации, для дальнейшего рассмотрения и использования.

Ритуал усиления связи с Космосом и природными циклами:

Выйдите на природу или создайте природную среду дома с помощью растений, цветов и ароматов. Используйте кристаллы, такие как лунный камень или перламутр, чтобы усилить связь с энергией Луны и природными циклами. Проведите медитацию под открытым небом или у окна, наблюдая за движением луны и звуками природы. Выразите свою благодарность за циклы жизни и поддержку, которую вы получаете от Космоса, и спросите, как вы можете лучше себя решить в соответствии с этими естественными ритмами.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.

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