Розовое полнолуние 6 апреля 2023: что стоит сделать и что категорически запрещено

6 апреля состоится полнолуние, первое после весеннего равноденствия.
Это полнолуние называется розовое полнолуние. Такое название придумали индейцы Северной Америки и назвали полную Луну в апреле в честь цветка – шиловидного флокса.
Именно в этот период цветок начинает цвести.
Китайцы это полнолуние называют пионная Луна, кельты – Луна Роста, чероки – цветочная Луна, а в Южном полушарии – урожайная Луна или Луна охотника. Некоторые индейцы называют это полнолуние — Луна разрушения льда или Луна возвращения уток. А еще оно называется пасхальной Луной.
Розовое полнолуние 6 апреля 2023 года: что категорически запрещено
- унывать;
- подвергаться сомнениям и мятежным мыслям;
- верить страхам и комплексам;
- думать о себе плохое;
- замыкаться в себе;
- ссориться и конфликтовать.
Розовок полнолуние 6 апреля 2023: что стоит сделать
- расслабляться и перегружаться;
- медитировать и заниматься духовными практиками;
- принять душ или ванную;
- исследовать собственное "я";
- записывать сны;
- украсить жилище свечами;
- найти время для отдыха и хобби;
- описать собственные мечты;
- поставить на рабочий стол кристаллы отопления, белого агата и лунного камня;
- работать с собственной чувственностью;
- подготовить лунную воду, поставив стакан под лунные лучи.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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