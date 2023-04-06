Розовое полнолуние 6 апреля 2023: что стоит сделать и что категорически запрещено

Это полнолуние называется розовое полнолуние. Такое название придумали индейцы Северной Америки и назвали полную Луну в апреле в честь цветка – шиловидного флокса.

Именно в этот период цветок начинает цвести.

Китайцы это полнолуние называют пионная Луна, кельты – Луна Роста, чероки – цветочная Луна, а в Южном полушарии – урожайная Луна или Луна охотника. Некоторые индейцы называют это полнолуние — Луна разрушения льда или Луна возвращения уток. А еще оно называется пасхальной Луной.

Розовое полнолуние 6 апреля 2023 года: что категорически запрещено

унывать;

подвергаться сомнениям и мятежным мыслям;

верить страхам и комплексам;

думать о себе плохое;

замыкаться в себе;

ссориться и конфликтовать.

Розовок полнолуние 6 апреля 2023: что стоит сделать

расслабляться и перегружаться;

медитировать и заниматься духовными практиками;

принять душ или ванную;

исследовать собственное "я";

записывать сны;

украсить жилище свечами;

найти время для отдыха и хобби;

описать собственные мечты;

поставить на рабочий стол кристаллы отопления, белого агата и лунного камня;

работать с собственной чувственностью;

подготовить лунную воду, поставив стакан под лунные лучи.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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