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Розовое полнолуние 6 апреля 2023: что стоит сделать и что категорически запрещено

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
86
Время на прочтение
2 мин
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Розовое полнолуние 6 апреля 2023: что стоит сделать и что категорически запрещено

Фото: ТСН.ua

6 апреля состоится полнолуние, первое после весеннего равноденствия.

Это полнолуние называется розовое полнолуние. Такое название придумали индейцы Северной Америки и назвали полную Луну в апреле в честь цветка – шиловидного флокса.

Именно в этот период цветок начинает цвести.

Китайцы это полнолуние называют пионная Луна, кельты – Луна Роста, чероки – цветочная Луна, а в Южном полушарии – урожайная Луна или Луна охотника. Некоторые индейцы называют это полнолуние — Луна разрушения льда или Луна возвращения уток. А еще оно называется пасхальной Луной.

Розовое полнолуние 6 апреля 2023 года: что категорически запрещено

  • унывать;
  • подвергаться сомнениям и мятежным мыслям;
  • верить страхам и комплексам;
  • думать о себе плохое;
  • замыкаться в себе;
  • ссориться и конфликтовать.

Розовок полнолуние 6 апреля 2023: что стоит сделать

  • расслабляться и перегружаться;
  • медитировать и заниматься духовными практиками;
  • принять душ или ванную;
  • исследовать собственное "я";
  • записывать сны;
  • украсить жилище свечами;
  • найти время для отдыха и хобби;
  • описать собственные мечты;
  • поставить на рабочий стол кристаллы отопления, белого агата и лунного камня;
  • работать с собственной чувственностью;
  • подготовить лунную воду, поставив стакан под лунные лучи.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
86
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