Розовое полнолуние 6 апреля 2023 года: суеверия и приметы

На какие приметы и суеверия нужно обратить внимание в полнолуние?

В полнолуние Луна может давать человеку определенные знаки. В ночь полной Луны снятся вещие сны. Толковать их надо очень внимательно. Аккуратнее нужно быть и со своими желаниями. Луна может исполнить их, особенно если загадать что-то максимально искренне.

Розовое полнолуние 6 апреля 2023 года: приметы

В полнолуние необходимо положить в карман монету и подержать ее там, чтобы привлечь финансовое благополучие.

Если жениться в полнолуние, то в доме всегда будет достаток.

Зашивать дырки в карманах на полнолуние, чтобы деньги перестали уходить от вас.

Надетое красное белье заряжается энергией Луны, а вы – успехом во всех делах.

В полнолуние нельзя стричь ногти – это отвернет удачу.

Не стоит начинать в полнолуние серьезные новые дела — они не принесут желаемой прибыли.

Розовое полнолуние 6 апреля 2023 года: суеверия

Невесте следует расчесывать в полнолуние волосы деревянной расческой.

Молодым не следует слушать вой собак в полнолуние. Брак может быть некрепким и несчастным.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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