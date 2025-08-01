Рунический гороскоп на 1 августа 2025: Тельцам - финансовое внимание, Стрельцам - движение в гармонии

Руны / © ТСН

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Руны – это символы, продолжительность которых достигает веков, но их сила актуальна и сегодня. В первый день августа они акцентируют важность внимательности к ресурсам, внутреннюю дисциплину и движение, осознанное партнерством. День создан для продуктивных начал в сочетании с сохранением внутреннего фокуса.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп по знакам зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Руна дня: "Беркана" - рост, забота, новое начинание

Сегодня подходящий момент для запуска чего-то нового – особенно если вы критически стоите перед выбором. Почувствуйте себя заботливым партнером – это усилит ваш успех.

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Телец (21 апреля – 20 мая)

Руна дня: "Феху" - благосостояние, ресурсы, финансовая ясность

Удачный день для просмотра бюджета и планирования. Есть шанс заключить сделки или найти новые источники поддержки. Осмотрительность придаст вам уверенность.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Руна дня: "Ансуз" - коммуникация, вдохновение, знание

Работа с информацией, текстами или словами принесет значительный результат. Слушайте и говорите — сегодня речь имеет важную силу.

Рак (22 июня – 22 июля)

Руна дня: "Йера" - цикл, завершение, результат

Пора получить плоды работ, заведенное ранее. Это возможность оценить результаты и сделать выводы о следующем шаге.

Лев (23 июля – 22 августа)

Руна дня: "Турисаз" - защита, отпор, силы внутренние

Сегодня момент, когда важно поставить границы. Не извините за энергию потому, что его не стоит, — это сохранит вам силы для главного.

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Дева (23 августа – 22 сентября)

Руна дня: "Пердро" - интуиция, бессознательное, таинственность

Доверьтесь тонким сигналам: снам, знакам, эмоциональным воспоминаниям. Они могут осветить ситуации, слишком сложные для логики.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Руна дня: "Эйваз" - выносливость, внутренняя сила, постепенное движение

Держите курс вопреки мелким препятствиям. Вы способны прожить день в своей энергии, если не попытаетесь понять все сразу.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Руна дня: "Дагаз" - новый день, рассвет, прозрение

Ваше мировоззрение может кардинально измениться из-за случая или прозрения. Примите это как возможность двигаться дальше с новыми мечтами.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Руна дня: "Райдо" - путь, путешествие, организованное движение

Успех сегодня идет тем, кто планирует и действует. Разработайте четкий маршрут – и двигайтесь за ним уверенно и естественно.

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Козерог (22 декабря – 19 января)

Руна дня: "Гебо" - равновесие, обмен, партнерство

Союзы могут усилить вашу стойкость. Совместное действие — важнее индивидуального усилия. Открытость к сотрудничеству – ключ к гармонии.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Руна дня: Манназ — сообщество, человечность, команда

Сегодня ваш ресурс – социальное взаимодействие. Участие в коллективных проектах или содержательный диалог станут важными прорывами.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Руна дня: "Лагуз" - поток, эмоциональная гибкость, интуиция

Прислушивайтесь к эмоциям и сигналам тела. Восприятие энергии вокруг поможет сориентироваться в нужном направлении.

1 августа – прекрасный день, когда ясность мысли и покой внутреннего ритма сочетаются с действенной фокусированностью. Руны советуют: будьте открыты к обмену, но сохраняйте личный центр. Именно такой баланс возлагает импульс для дальнейшей производительности.

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