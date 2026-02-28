Рунический гороскоп на 1 марта 2026 года: Овнам — новый импульс, Весам —важная договоренность

Руны / © ТСН

Реклама

Начало весны часто рассматривается как символ нового этапа. Рунические символы этого дня говорят о движении вперед, пересмотре планов и готовности действовать иначе, чем раньше. Это хороший момент для старта небольших инициатив, рабочих решений и личных шагов. Наибольшую пользу принесет уверенность и умеренность.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 1 марта 2026 года

Овен — руна Уруз

Новый импульс и энергия помогут начать важное дело.

Телец — руна Феху

Практический финансовый шаг будет уместен.

Реклама

Близнецы — руна Ансуз

Важная информация может изменить планы.

Рак — руна Беркана

Лучше не перегружать себя и поступать спокойно.

Лев — руна Соулу

Инициатива привлечет внимание и поддержку.

Дева — руна Кеназ

Внимательность к деталям поможет избежать ошибок.

Реклама

Весы — руна Гебо

Важная договоренность или поддержка принесут пользу.

Скорпион — руна Альгиз

Следует соблюдать осторожность в словах и решениях.

Стрелец — руна Райдо

Возможно изменение планов или новое направление.

Козорог — руна Отал

Практичность поможет укрепить позиции.

Реклама

Водолей — руна Дагаз

Новый взгляд позволит увидеть перспективу.

Рыбы — руна Йера

Результат предыдущих усилий станет заметен.

Руны в этот день советуют не бояться начинать новое, но поступать с расчетом. Именно первые шаги 1 марта могут повлиять на ход событий.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.