Рунический гороскоп на 1 ноября 2025 года: Львам — новые цели, Рыбам — гармония.

Руны этого дня символизируют переход – время, когда старые замыслы трансформируются в новые направления. Это день осознания, внутреннего результата и первых шагов в новый этап.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Феу

Благоприятный день по финансовым или ресурсным вопросам. Получите результат своей предыдущей работы.

Телец — руна Йера

Процессы созревают естественно. Не спешите – все идет в правильном направлении.

Близнецы — руна Ансуз

Новости или разговоры принесут важные идеи. Слушайте внимательно.

Рак — руна Беркана

Восстановление энергии. Хорошо провести день в спокойном кругу или в природе.

Лев — руна Тейваз

Пора поставить перед собой четкие цели. Смелость и уверенность приведут к прорыву.

Дева — руна Ингуз

Завершение одного этапа готовит почву для нового старта. Важно подытожить сделанное.

Весы — руна Гебо

День партнерства и взаимности. Доверие и взаимоподдержка принесут гармонию.

Скорпион — руна Турисаз

Контролируйте эмоции. Наблюдение сейчас важнее, чем действие.

Стрелец — руна Райдо

Начало движения в новом направлении. Малый, но верный шаг имеет вес.

Козерог — руна Одал

Чувство стабильности возвращает уверенность. Соблюдайте проверенные принципы.

Водолей — руна Кеназ

Озарение, вдохновение, новое понимание. День идей и творческий прорыв.

Рыбы — руна Вуньо

Покой и удовольствие. Гармония с собой — ваш главный ресурс.

1 ноября 2025 года – день новых целей и сознательных решений. Руны советуют не спешить, но быть внимательными к знакам – они покажут, куда направить энергию в новом месяце.

