- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 65
- Время на прочтение
- 2 мин
Рунический гороскоп на 1 ноября 2025 года: Львам — новые цели, Рыбам — гармония.
1 ноября открывает новый энергетический месяц. Львы ощутят толчок к действию и переосмыслению целей, а Рыбы найдут равновесие между эмоциями и реальностью.
Руны этого дня символизируют переход – время, когда старые замыслы трансформируются в новые направления. Это день осознания, внутреннего результата и первых шагов в новый этап.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по знакам Зодиака
Овен — руна Феу
Благоприятный день по финансовым или ресурсным вопросам. Получите результат своей предыдущей работы.
Телец — руна Йера
Процессы созревают естественно. Не спешите – все идет в правильном направлении.
Близнецы — руна Ансуз
Новости или разговоры принесут важные идеи. Слушайте внимательно.
Рак — руна Беркана
Восстановление энергии. Хорошо провести день в спокойном кругу или в природе.
Лев — руна Тейваз
Пора поставить перед собой четкие цели. Смелость и уверенность приведут к прорыву.
Дева — руна Ингуз
Завершение одного этапа готовит почву для нового старта. Важно подытожить сделанное.
Весы — руна Гебо
День партнерства и взаимности. Доверие и взаимоподдержка принесут гармонию.
Скорпион — руна Турисаз
Контролируйте эмоции. Наблюдение сейчас важнее, чем действие.
Стрелец — руна Райдо
Начало движения в новом направлении. Малый, но верный шаг имеет вес.
Козерог — руна Одал
Чувство стабильности возвращает уверенность. Соблюдайте проверенные принципы.
Водолей — руна Кеназ
Озарение, вдохновение, новое понимание. День идей и творческий прорыв.
Рыбы — руна Вуньо
Покой и удовольствие. Гармония с собой — ваш главный ресурс.
1 ноября 2025 года – день новых целей и сознательных решений. Руны советуют не спешить, но быть внимательными к знакам – они покажут, куда направить энергию в новом месяце.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Как правило, последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком жалящего и никого не жалеющего Скорпиона — месяц «кусающих» энергий.