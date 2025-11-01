ТСН в социальных сетях

Рунический гороскоп на 1 ноября 2025 года: Львам — новые цели, Рыбам — гармония.

1 ноября открывает новый энергетический месяц. Львы ощутят толчок к действию и переосмыслению целей, а Рыбы найдут равновесие между эмоциями и реальностью.

Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руны этого дня символизируют переход – время, когда старые замыслы трансформируются в новые направления. Это день осознания, внутреннего результата и первых шагов в новый этап.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Феу
    Благоприятный день по финансовым или ресурсным вопросам. Получите результат своей предыдущей работы.

  • Телец — руна Йера
    Процессы созревают естественно. Не спешите – все идет в правильном направлении.

  • Близнецы — руна Ансуз
    Новости или разговоры принесут важные идеи. Слушайте внимательно.

  • Рак — руна Беркана
    Восстановление энергии. Хорошо провести день в спокойном кругу или в природе.

  • Лев — руна Тейваз
    Пора поставить перед собой четкие цели. Смелость и уверенность приведут к прорыву.

  • Дева — руна Ингуз
    Завершение одного этапа готовит почву для нового старта. Важно подытожить сделанное.

  • Весы — руна Гебо
    День партнерства и взаимности. Доверие и взаимоподдержка принесут гармонию.

  • Скорпион — руна Турисаз
    Контролируйте эмоции. Наблюдение сейчас важнее, чем действие.

  • Стрелец — руна Райдо
    Начало движения в новом направлении. Малый, но верный шаг имеет вес.

  • Козерог — руна Одал
    Чувство стабильности возвращает уверенность. Соблюдайте проверенные принципы.

  • Водолей — руна Кеназ
    Озарение, вдохновение, новое понимание. День идей и творческий прорыв.

  • Рыбы — руна Вуньо
    Покой и удовольствие. Гармония с собой — ваш главный ресурс.

1 ноября 2025 года – день новых целей и сознательных решений. Руны советуют не спешить, но быть внимательными к знакам – они покажут, куда направить энергию в новом месяце.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Как правило, последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком жалящего и никого не жалеющего Скорпиона — месяц «кусающих» энергий.

