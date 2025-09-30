- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 148
- Время на прочтение
- 2 мин
Рунический гороскоп на 1 октября 2025: Львам — новые идеи, Козорогам — стабильность
Начало октября открывает новый энергетический цикл. Львы получат приток творческих идей, а Козороги смогут укрепить позиции и стабилизировать свои дела.
Руны в этот день настраивают на спокойное, но осознанное обновление. Важно не спешить – сегодня решения должны вызревать естественно.
Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .
Прогноз по знакам Зодиака
Овен — руна Соулу
День ясности и уверенности. Вы можете увидеть новый путь или подтверждение правильности выбора.
Телец — руна Йера
Результаты вашего труда постепенно проявляются. Хорошее время для подведения итогов.
Близнецы — руна Ансуз
Внимательно слушайте других – важный совет или фраза станет подсказкой.
Рак — руна Гебо
Взаимность и поддержка окружающих принесут гармонию.
Лев — руна Кеназ
Появившиеся сегодня идеи могут изменить направление ваших планов.
Дева — руна Вуньо
Радость в мелочах поможет восстановить энергию.
Весы — руна Турисаз
Следует быть осторожными в общении. Лучше отложить споры.
Скорпион — руна Эйваз
Выдержка — ваше преимущество. Не поддавайтесь на провокации.
Стрелец — руна Райдо
Удачный день для движения, коротких поездок или новых знакомств.
Козерог — руна Ингуз
День стабильности и сосредоточения. Хорошо начинать проекты с длинной перспективой.
Водолей — руна Лагуз
Прислушайтесь к интуиции – она поможет избежать ошибок.
Рыбы — руна Пердро
Случайность сегодня не случайна. Обратите внимание на мелочи.
1 октября 2025 года руны советуют сохранять внутреннее равновесие, доверять процессу и не спешить с выводами. Это день, когда спокойные действия приносят наилучшие результаты.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.