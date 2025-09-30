Рунический гороскоп на 1 октября 2025: Львам — новые идеи, Козорогам — стабильность

Руны / © ТСН

Руны в этот день настраивают на спокойное, но осознанное обновление. Важно не спешить – сегодня решения должны вызревать естественно.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Соулу

День ясности и уверенности. Вы можете увидеть новый путь или подтверждение правильности выбора.

Телец — руна Йера

Результаты вашего труда постепенно проявляются. Хорошее время для подведения итогов.

Близнецы — руна Ансуз

Внимательно слушайте других – важный совет или фраза станет подсказкой.

Рак — руна Гебо

Взаимность и поддержка окружающих принесут гармонию.

Лев — руна Кеназ

Появившиеся сегодня идеи могут изменить направление ваших планов.

Дева — руна Вуньо

Радость в мелочах поможет восстановить энергию.

Весы — руна Турисаз

Следует быть осторожными в общении. Лучше отложить споры.

Скорпион — руна Эйваз

Выдержка — ваше преимущество. Не поддавайтесь на провокации.

Стрелец — руна Райдо

Удачный день для движения, коротких поездок или новых знакомств.

Козерог — руна Ингуз

День стабильности и сосредоточения. Хорошо начинать проекты с длинной перспективой.

Водолей — руна Лагуз

Прислушайтесь к интуиции – она поможет избежать ошибок.

Рыбы — руна Пердро

Случайность сегодня не случайна. Обратите внимание на мелочи.

1 октября 2025 года руны советуют сохранять внутреннее равновесие, доверять процессу и не спешить с выводами. Это день, когда спокойные действия приносят наилучшие результаты.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

