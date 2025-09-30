ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
148
Время на прочтение
2 мин

Рунический гороскоп на 1 октября 2025: Львам — новые идеи, Козорогам — стабильность

Начало октября открывает новый энергетический цикл. Львы получат приток творческих идей, а Козороги смогут укрепить позиции и стабилизировать свои дела.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руны в этот день настраивают на спокойное, но осознанное обновление. Важно не спешить – сегодня решения должны вызревать естественно.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Соулу
    День ясности и уверенности. Вы можете увидеть новый путь или подтверждение правильности выбора.

  • Телец — руна Йера
    Результаты вашего труда постепенно проявляются. Хорошее время для подведения итогов.

  • Близнецы — руна Ансуз
    Внимательно слушайте других – важный совет или фраза станет подсказкой.

  • Рак — руна Гебо
    Взаимность и поддержка окружающих принесут гармонию.

  • Лев — руна Кеназ
    Появившиеся сегодня идеи могут изменить направление ваших планов.

  • Дева — руна Вуньо
    Радость в мелочах поможет восстановить энергию.

  • Весы — руна Турисаз
    Следует быть осторожными в общении. Лучше отложить споры.

  • Скорпион — руна Эйваз
    Выдержка ваше преимущество. Не поддавайтесь на провокации.

  • Стрелец — руна Райдо
    Удачный день для движения, коротких поездок или новых знакомств.

  • Козерог — руна Ингуз
    День стабильности и сосредоточения. Хорошо начинать проекты с длинной перспективой.

  • Водолей — руна Лагуз
    Прислушайтесь к интуиции – она поможет избежать ошибок.

  • Рыбы — руна Пердро
    Случайность сегодня не случайна. Обратите внимание на мелочи.

1 октября 2025 года руны советуют сохранять внутреннее равновесие, доверять процессу и не спешить с выводами. Это день, когда спокойные действия приносят наилучшие результаты.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

Дата публикации
Количество просмотров
148
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie