Рунический гороскоп на 1 сентября 2025: Весам – равновесие, Водолеям – открытые идеи

1 сентября – день для внутреннего равновесия и новых идей. Руны подсказывают: гармония – ключ к успешным решениям, а открытость ведет к новым возможностям.

Руны

Руны / © ТСН

Руны – это символы глубинной мудрости и ресурсов. Сегодня они акцентируют внимание на балансе между собой и миром вокруг, а также на важности открываться новым идеям. Ниже – что рекомендует вам каждая руна.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп по знакам Зодиака

  • Овен - руна Уруз
    Сильная внутренняя энергия. День для активных, продуманных шагов вперед, ведущих к цели.

  • Телец - руна Ансуз
    Слово имеет силу. Слушайте и говорите мудро – ключ к достижениям лежит в выразительности.

  • Близнецы - руна Райдо
    Движение в такт внутреннего ритма. Удачное время для планирования и взвешенных шагов.

  • Рак - руна Кеназ
    Ясность и вдохновение открывают новые горизонты. Новые идеи могут изменить взгляд на мир.

  • Лев — руна Феха
    Сегодня создается база для дальнейшего роста. Бережно используйте ресурсы.

  • Дева – руна Турисаз
    Защита и осмотрительность – основа уверенности. Ведите дела обдуманно, выбирайте безопасные решения.

  • Весы - руна Йера
    Баланс и периодичность – ключевые темы. Настройте равновесие между действиями и результатом.

  • Скорпион – руна Соулу
    Свет и ясность ведут вас. Это день откровений и сильных внутренних решений.

  • Стрелец - руна Ингуз
    Стадия посева нового. Поход за идеями сегодня может дать плодотворные результаты.

  • Козерог - руна Гебо
    Взаимность и обмен – это ресурс. Совместные усилия ведут к стабильности.

  • Водолей - руна Лагуз
    Почувствуйте внутренний поток. Эмоциональная чувствительность и упругость приведут к новым идеям.

  • Рыбы - руна Пертро
    Полускрытые знаки и подсказки открывают направление. Будьте внимательны к случайностям.

1 сентября 2025 года - день, когда руны ведут к ясности, равновесию и новым началам. Залог успеха – прислушиваться к себе и быть открытым к идеям мира вокруг.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

