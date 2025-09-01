Рунический гороскоп на 1 сентября 2025: Весам – равновесие, Водолеям – открытые идеи

Руны / © ТСН

Руны – это символы глубинной мудрости и ресурсов. Сегодня они акцентируют внимание на балансе между собой и миром вокруг, а также на важности открываться новым идеям. Ниже – что рекомендует вам каждая руна.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп по знакам Зодиака

Овен - руна Уруз

Сильная внутренняя энергия. День для активных, продуманных шагов вперед, ведущих к цели.

Телец - руна Ансуз

Слово имеет силу. Слушайте и говорите мудро – ключ к достижениям лежит в выразительности.

Близнецы - руна Райдо

Движение в такт внутреннего ритма. Удачное время для планирования и взвешенных шагов.

Рак - руна Кеназ

Ясность и вдохновение открывают новые горизонты. Новые идеи могут изменить взгляд на мир.

Лев — руна Феха

Сегодня создается база для дальнейшего роста. Бережно используйте ресурсы.

Дева – руна Турисаз

Защита и осмотрительность – основа уверенности. Ведите дела обдуманно, выбирайте безопасные решения.

Весы - руна Йера

Баланс и периодичность – ключевые темы. Настройте равновесие между действиями и результатом.

Скорпион – руна Соулу

Свет и ясность ведут вас. Это день откровений и сильных внутренних решений.

Стрелец - руна Ингуз

Стадия посева нового. Поход за идеями сегодня может дать плодотворные результаты.

Козерог - руна Гебо

Взаимность и обмен – это ресурс. Совместные усилия ведут к стабильности.

Водолей - руна Лагуз

Почувствуйте внутренний поток. Эмоциональная чувствительность и упругость приведут к новым идеям.

Рыбы - руна Пертро

Полускрытые знаки и подсказки открывают направление. Будьте внимательны к случайностям.

1 сентября 2025 года - день, когда руны ведут к ясности, равновесию и новым началам. Залог успеха – прислушиваться к себе и быть открытым к идеям мира вокруг.

