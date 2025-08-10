- Дата публикации
Рунический гороскоп на 10 августа 2025 года: Близнецам – мощная коммуникация, Ракам – внутренние откровения
10 августа – день энергии, скорости мыслей и глубокого прозрения. Руны подталкивают к действию, но просят оставаться осознанными в каждом шагу.
Руны — это древние символы силы, раскрывающие способ эффективно действовать сегодня. 10 августа они устремляют ясность мысли и искреннюю эмоциональную реакцию. Это день, когда скорость и эмоции могут привести к настоящему прорыву.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Гороскоп по знакам зодиака
Овен (21 марта — 20 апреля)
Руна дня: "Тейваз" — мужество, действие, решительность
Испытаете прилив силы и желание действовать. Направляйте энергию на четкие и осознанные цели.
Телец (21 апреля — 20 мая)
Руна дня: "Феху" — стабильность, ресурсы, благосостояние
Благоприятный день для финансовых решений и закрепления результатов, к которым вы стремились.
Близнецы (21 мая — 21 июня)
Руна дня: "Ансуз" — коммуникация, слова, вдохновение
Сегодня слова обладают особой силой. Используйте их для создания крепких связей и передачи идей.
Рак (22 июня — 22 июля)
Руна дня: “Лагуз” — поток, интуиция, глубина
Интуиция сегодня сильнее логики. Доверяйте внутренним сигналам и эмоциональному резонансу.
Лев (23 июля — 22 августа)
Руна дня: "Райдо" — путь, движение, обновление
Движение вперед откроет новые горизонты. Даже небольшой шаг сегодня будет иметь значение.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Руна дня: "Йера" — итоги, урожай, завершение
Пора собрать плоды своих усилий. День подходит для подведения итогов и планирования следующих шагов.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Руна дня: "Гебо" — обмен, партнерство, равновесие
Взаимодействие с другими принесет пользу и гармонию. Сегодня баланс в отношениях особенно важен.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Руна дня: “Хагалаз” — очищение, трансформация
Не бойтесь перемен – они очистят путь и принесут внутреннее облегчение.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Руна дня: "Кеназ" — творчество, свет, новое видение
Откройтесь вдохновению. Сегодня вы способны найти новые идеи или увидеть старые в новом свете.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Руна дня: "Эйваз" — защита, выносливость, стабильность
Ваша сила — в выдержке. Даже медленное движение сегодня ведет к цели.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Руна дня: “Манназ” — человеческое естество, взаимодействие, рефлексия
День благоприятен для командной работы и обмена опытом. Прислушайтесь к идеям окружения.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Руна дня: "Дагаз" — прозрение, новый взгляд, переход
Сегодняшнее понимание изменит ваш подход к ситуации. Будьте готовы к внутреннему перевороту.
10 августа 2025 года — день, когда руны придают энергию для решительных шагов и глубоких внутренних прозрений. Это отличное время для коммуникации, завершения важных дел и принятия новых идей. Баланс между действием и осознанностью поможет использовать потенциал в этот день на максимум.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
