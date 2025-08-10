Рунический гороскоп на 10 августа 2025 года: Близнецам – мощная коммуникация, Ракам – внутренние откровения

Руны / © ТСН

Руны — это древние символы силы, раскрывающие способ эффективно действовать сегодня. 10 августа они устремляют ясность мысли и искреннюю эмоциональную реакцию. Это день, когда скорость и эмоции могут привести к настоящему прорыву.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Руна дня: "Тейваз" — мужество, действие, решительность

Испытаете прилив силы и желание действовать. Направляйте энергию на четкие и осознанные цели.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Руна дня: "Феху" — стабильность, ресурсы, благосостояние

Благоприятный день для финансовых решений и закрепления результатов, к которым вы стремились.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Руна дня: "Ансуз" — коммуникация, слова, вдохновение

Сегодня слова обладают особой силой. Используйте их для создания крепких связей и передачи идей.

Рак (22 июня — 22 июля)

Руна дня: “Лагуз” — поток, интуиция, глубина

Интуиция сегодня сильнее логики. Доверяйте внутренним сигналам и эмоциональному резонансу.

Лев (23 июля — 22 августа)

Руна дня: "Райдо" — путь, движение, обновление

Движение вперед откроет новые горизонты. Даже небольшой шаг сегодня будет иметь значение.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Руна дня: "Йера" — итоги, урожай, завершение

Пора собрать плоды своих усилий. День подходит для подведения итогов и планирования следующих шагов.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Руна дня: "Гебо" — обмен, партнерство, равновесие

Взаимодействие с другими принесет пользу и гармонию. Сегодня баланс в отношениях особенно важен.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Руна дня: “Хагалаз” — очищение, трансформация

Не бойтесь перемен – они очистят путь и принесут внутреннее облегчение.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Руна дня: "Кеназ" — творчество, свет, новое видение

Откройтесь вдохновению. Сегодня вы способны найти новые идеи или увидеть старые в новом свете.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Руна дня: "Эйваз" — защита, выносливость, стабильность

Ваша сила — в выдержке. Даже медленное движение сегодня ведет к цели.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Руна дня: “Манназ” — человеческое естество, взаимодействие, рефлексия

День благоприятен для командной работы и обмена опытом. Прислушайтесь к идеям окружения.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Руна дня: "Дагаз" — прозрение, новый взгляд, переход

Сегодняшнее понимание изменит ваш подход к ситуации. Будьте готовы к внутреннему перевороту.

10 августа 2025 года — день, когда руны придают энергию для решительных шагов и глубоких внутренних прозрений. Это отличное время для коммуникации, завершения важных дел и принятия новых идей. Баланс между действием и осознанностью поможет использовать потенциал в этот день на максимум.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

