Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
161
Время на прочтение
3 мин

Рунический гороскоп на 10 августа 2025 года: Близнецам – мощная коммуникация, Ракам – внутренние откровения

10 августа – день энергии, скорости мыслей и глубокого прозрения. Руны подталкивают к действию, но просят оставаться осознанными в каждом шагу.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руны — это древние символы силы, раскрывающие способ эффективно действовать сегодня. 10 августа они устремляют ясность мысли и искреннюю эмоциональную реакцию. Это день, когда скорость и эмоции могут привести к настоящему прорыву.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп по знакам зодиака

Овен (21 марта 20 апреля)
Руна дня: "Тейваз" — мужество, действие, решительность
Испытаете прилив силы и желание действовать. Направляйте энергию на четкие и осознанные цели.

Телец (21 апреля 20 мая)
Руна дня: "Феху" — стабильность, ресурсы, благосостояние
Благоприятный день для финансовых решений и закрепления результатов, к которым вы стремились.

Близнецы (21 мая 21 июня)
Руна дня: "Ансуз" — коммуникация, слова, вдохновение
Сегодня слова обладают особой силой. Используйте их для создания крепких связей и передачи идей.

Рак (22 июня 22 июля)
Руна дня:Лагуз” — поток, интуиция, глубина
Интуиция сегодня сильнее логики. Доверяйте внутренним сигналам и эмоциональному резонансу.

Лев (23 июля 22 августа)
Руна дня: "Райдо" — путь, движение, обновление
Движение вперед откроет новые горизонты. Даже небольшой шаг сегодня будет иметь значение.

Дева (23 августа 22 сентября)
Руна дня: "Йера" — итоги, урожай, завершение
Пора собрать плоды своих усилий. День подходит для подведения итогов и планирования следующих шагов.

Весы (23 сентября 22 октября)
Руна дня: "Гебо" — обмен, партнерство, равновесие
Взаимодействие с другими принесет пользу и гармонию. Сегодня баланс в отношениях особенно важен.

Скорпион (23 октября 21 ноября)
Руна дня:Хагалаз” — очищение, трансформация
Не бойтесь перемен – они очистят путь и принесут внутреннее облегчение.

Стрелец (22 ноября 21 декабря)
Руна дня: "Кеназ" — творчество, свет, новое видение
Откройтесь вдохновению. Сегодня вы способны найти новые идеи или увидеть старые в новом свете.

Козерог (22 декабря 19 января)
Руна дня: "Эйваз" — защита, выносливость, стабильность
Ваша сила — в выдержке. Даже медленное движение сегодня ведет к цели.

Водолей (20 января – 18 февраля)
Руна дня:Манназ” — человеческое естество, взаимодействие, рефлексия
День благоприятен для командной работы и обмена опытом. Прислушайтесь к идеям окружения.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Руна дня: "Дагаз" — прозрение, новый взгляд, переход
Сегодняшнее понимание изменит ваш подход к ситуации. Будьте готовы к внутреннему перевороту.

10 августа 2025 года — день, когда руны придают энергию для решительных шагов и глубоких внутренних прозрений. Это отличное время для коммуникации, завершения важных дел и принятия новых идей. Баланс между действием и осознанностью поможет использовать потенциал в этот день на максимум.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

