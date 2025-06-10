Рунический гороскоп на 10 июня 2025: Ракам стоит сделать выбор, а Овнам — не игнорировать сигналы судьбы

Руны / © ТСН

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Давние скандинавские символы сегодня говорят особенно четко: 10 июня — день, когда следует прислушиваться к тонким подсказкам и не бежать впереди своей судьбы. Руны призывают не спешить с выводами – лучше почувствовать, где настоящее направление.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .

Овен - "Ансуз"

День полон знаков. Слова, взгляды, даже случайные фразы – все не просто так. Слушайте внимательно.

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Телец - "Уруз"

Физическая сила сегодня не главное. Сосредоточьтесь на энергии внутренней выдержки – она укажет путь.

Близнецы - "Кеназ"

Вы что-то осознаете. Новое видение ситуации может кардинально изменить настроение дня.

Рак - "Гебо"

Пора сделать выбор — в отношениях, планах или ценностях. Выбирайте искренне, не по долгу.

Лев - "Соуло"

Ваш внутренний огонь сегодня яркий. Делитесь им с другими – но не выгорайте.

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Дева - "Иса"

Пауза не означает поражение. Если все остановилось – это знак: вам нужно отдохнуть.

Весы - "Вуньо"

Душевный разговор или приятная новость – именно то, что вам сейчас нужно. Откройтесь хорошую.

Скорпион - "Пертро"

День загадочный. Не торопитесь с решениями – за занавесом неизвестного скрывается что-то важное.

Стрелец - "Тейваз"

Ваша честность сегодня будет испытанием. Не отступайте и получите поддержку сверху.

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Козерог - "Эйваз"

Внутренняя трансформация уже началась. Даже если больно – это путь роста.

Водолей - "Манназ"

Сотрудничество принесет больше, чем одиночество. Не все нужно решать наедине.

Рыбы - "Лагуз"

Ваши эмоции сегодня как поток – не сдерживайте их, но и не тоните в них. Плывите осознанно.

Руны говорят о внутренних сдвигах – возможно, незаметны для других, но ключевые для вас. 10 июня — это мягкий поворот, где следует быть внимательными к мелочам, потому что именно они формируют путь.

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Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро «Маг».

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.