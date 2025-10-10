Рунический гороскоп на 10 октября 2025 года: Ракам – открытие, Козорогам – стабильность

Руны / © ТСН

Наши предки заметили, что этот день благоприятный. Важно не спешить, потому что именно медлительность и внимательность откроют правильные двери.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам зодиака

Овен — руна Уруз

Сила и воля приведут вас к успеху. Важно действовать уверенно, но не торопиться.

Телец — руна Иса

День покоя. Не стоит форсировать события – наблюдайте и сохраняйте энергию.

Близнецы — руна Перт

Судьба готовит неожиданность. Случайность может оказаться важной подсказкой.

Рак — руна Манназ

Вы поймете что-нибудь новое о себе или близких. День духовного открытия.

Лев — руна Хагалаз

Ситуация может выйти из-под контроля, но это шанс обновиться и избавиться от старого.

Дева — руна Эйваз

Время выдержки. Вы можете достичь цели, если не испугаетесь помех.

Весы — руна Беркана

День возрождения и тепла. Хорошее время для заботы о себе или семье.

Скорпион — руна Турисаз

Защищайте свои границы. Не позволяйте другим нарушать ваше внутреннее пространство.

Стрелец — руна Феу

Материальные результаты ваших усилий начинают проявляться. Радость от достижений.

Козерог — руна Одал

День стабильности, уверенности в своих позициях и поддержки от родных.

Водолей — руна Соулу

Вы почувствуете подъем. Энергия идет в правильном направлении – пора действовать.

Рыбы — руна Лагуз

Интуиция поможет избежать недоразумений. Слушайте сердце, а не советы других.

10 октября 2025 станет днем, когда руны советуют сосредоточиться на собственном внутреннем балансе. Внешние события могут быть изменчивыми, но ваше спокойствие станет главной силой.

