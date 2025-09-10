Рунический гороскоп на 10 сентября 2025: Львам — радость, Водолеям — неожиданные открытия

Руны / © ТСН

Руны указывают на энергии, помогающие найти баланс и понять, куда двигаться. Для одних этот день станет временем покоя и радости, для других – открытием новой двери.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Тейваз

День потребует решительности и честности. Будьте уверены в своих решениях.

Телец — руна Эйваз

Выдержка и внутренняя сила помогут избежать излишнего хаоса.

Близнецы — руна Райдо

Удачный день для планирования и путешествий. Двигайтесь уверенно и последовательно.

Рак — руна Ансуз

Внимание к словам и советам станет ключом. Слушайте знаки вокруг.

Лев — руна Вуньо

Радость и гармония принесут энергию для новых свершений.

Дева — руна Кеназ

Ясность и новое видение помогут найти выход из сложной ситуации.

Весы — руна Йера

Пора собрать первые результаты ваших усилий. Это период итогов.

Скорпион — руна Феху

Ресурсы – материальные или внутренние – требуют внимания. Используйте их разумно.

Стрелец — руна Ингуз

День нового начала. Посейте идеи, которые дадут результаты.

Козерог — руна Соулу

Ваша внутренняя энергия сегодня на пике. Используйте его для ясных решений.

Водолей — руна Пердро

Возможны сюрпризы. Случайные события принесут пользу, если будете внимательны.

Рыбы — руна Лагуз

Интуиция поможет сделать верный выбор. Слушайте себя.

10 сентября 2025 года руны советуют сохранять баланс, открываться радости и доверять неожиданностям. Это день, когда маленькие знаки могут привести к большим результатам.

