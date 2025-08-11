- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 1121
- Время на прочтение
- 3 мин
Рунический гороскоп на 11 августа 2025 года: Весам – гармония в отношениях, Львам – вдохновение на свершение
11 августа – день, когда внутренняя стабильность и четкое видение помогут двигаться вперед. Руны советуют соединить уверенность в себе с гибкостью в отношениях.
Руны — древние символы силы и знаний, помогающие найти правильный путь. В этот день они указывают на важность искренних действий, вдохновения, гармонии и адаптации. Слушайте себя и действуйте так, чтобы внутреннее чувство оставалось спокойным и уверенным.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Гороскоп по знакам Зодиака
Овен (21 марта — 20 апреля)
Руна дня: "Соулу" — успех, ясность, внутренний свет
Ваш свет способен вдохновить других. Смело заявляйте о своих намерениях и действуйте решительно.
Телец (21 апреля — 20 мая)
Руна дня: "Ингваз" — внутренний потенциал, созревание
Сегодня ваши идеи готовы перейти на новый уровень. Не торопитесь – позвольте процессу завершиться естественно.
Близнецы (21 мая — 21 июня)
Руна дня: "Пертро" — интуиция, тайна, шанс
Прислушайтесь к знакам вокруг. Случайный разговор или событие откроет новые возможности.
Рак (22 июня — 22 июля)
Руна дня: "Уруз" — сила, выносливость, восстановление
Вы способны преодолеть какие-либо трудности. Используйте этот день для решительных шагов.
Лев (23 июля — 22 августа)
Руна дня: "Кеназ" — вдохновение, творчество, новое видение
Сегодня прекрасное время для реализации креативных идей и поиска нестандартных решений.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Руна дня: "Одал" — корни, стабильность, ценности
Сосредоточьтесь на своем доме, семье или собственных принципах. Это укрепит вашу уверенность.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Руна дня: "Гебо" — партнерство, баланс, обмен
День благоприятен для укрепления отношений и поиска гармонии в общих делах.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Руна дня: "Эйваз" — развитие, движение вперед, гибкость
Вы можете изменить направление без потери цели. Будьте готовы к быстрой адаптации.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Руна дня: "Йера" — результаты, итоги, урожай
Сегодня получите вознаграждение за предыдущие усилия. Это хорошее время для завершения дел.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Руна дня: “Ансуз” — мудрость, коммуникация, вдохновение
Открытое общение и новые знания станут вашим ресурсом в этот день.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Руна дня: Лагуз — поток, чувствительность, интуиция
Позвольте интуиции вести вас. Эмоциональная гибкость поможет избежать недоразумений.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Руна дня: " Дагаз" - прозрение, переход, обновление
День принесет момент ясности, который изменит ваше видение ситуации.
11 августа 2025 г. руны подсказывают: действуйте в гармонии со своими внутренними ценностями, сохраняйте ясность и открытость к новому. Это день, когда поддержка окружающих, вдохновение и внутренняя стойкость помогут вам реализовать замыслы и сделать уверенный шаг вперед.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
