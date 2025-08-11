Рунический гороскоп на 11 августа 2025 года: Весам – гармония в отношениях, Львам – вдохновение на свершение

Руны / © ТСН

Реклама

Руны — древние символы силы и знаний, помогающие найти правильный путь. В этот день они указывают на важность искренних действий, вдохновения, гармонии и адаптации. Слушайте себя и действуйте так, чтобы внутреннее чувство оставалось спокойным и уверенным.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп по знакам Зодиака

Овен (21 марта — 20 апреля)

Руна дня: "Соулу" — успех, ясность, внутренний свет

Ваш свет способен вдохновить других. Смело заявляйте о своих намерениях и действуйте решительно.

Реклама

Телец (21 апреля — 20 мая)

Руна дня: "Ингваз" — внутренний потенциал, созревание

Сегодня ваши идеи готовы перейти на новый уровень. Не торопитесь – позвольте процессу завершиться естественно.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Руна дня: "Пертро" — интуиция, тайна, шанс

Прислушайтесь к знакам вокруг. Случайный разговор или событие откроет новые возможности.

Рак (22 июня — 22 июля)

Руна дня: "Уруз" — сила, выносливость, восстановление

Вы способны преодолеть какие-либо трудности. Используйте этот день для решительных шагов.

Лев (23 июля — 22 августа)

Руна дня: "Кеназ" — вдохновение, творчество, новое видение

Сегодня прекрасное время для реализации креативных идей и поиска нестандартных решений.

Реклама

Дева (23 августа — 22 сентября)

Руна дня: "Одал" — корни, стабильность, ценности

Сосредоточьтесь на своем доме, семье или собственных принципах. Это укрепит вашу уверенность.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Руна дня: "Гебо" — партнерство, баланс, обмен

День благоприятен для укрепления отношений и поиска гармонии в общих делах.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Руна дня: "Эйваз" — развитие, движение вперед, гибкость

Вы можете изменить направление без потери цели. Будьте готовы к быстрой адаптации.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Руна дня: "Йера" — результаты, итоги, урожай

Сегодня получите вознаграждение за предыдущие усилия. Это хорошее время для завершения дел.

Реклама

Козерог (22 декабря — 19 января)

Руна дня: “Ансуз” — мудрость, коммуникация, вдохновение

Открытое общение и новые знания станут вашим ресурсом в этот день.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Руна дня: Лагуз — поток, чувствительность, интуиция

Позвольте интуиции вести вас. Эмоциональная гибкость поможет избежать недоразумений.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Руна дня: " Дагаз" - прозрение, переход, обновление

День принесет момент ясности, который изменит ваше видение ситуации.

11 августа 2025 г. руны подсказывают: действуйте в гармонии со своими внутренними ценностями, сохраняйте ясность и открытость к новому. Это день, когда поддержка окружающих, вдохновение и внутренняя стойкость помогут вам реализовать замыслы и сделать уверенный шаг вперед.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.