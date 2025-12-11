Рунический гороскоп на 11 декабря 2025 года: Овнам — прозрение, Стрельцам — стабильность, Рыбам — новое направление

Руны / © ТСН

11 декабря приносит энергию прояснения, когда руны помогают увидеть истинное положение дел и определить ближайший шаг. Это день равновесия и точности, в котором важно действовать без спешки и с уважением к собственному внутреннему ритму.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 11 декабря

Овен — руна Кеназ

День ясности и умственного прорыва. Вы можете найти решение вопроса, долго остававшегося туманным. Энергия усиливает интеллект и интуитивную логику.

Телец — руна Отал

Стабильность, опора, ресурсы. Хорошо заниматься семейными и имущественными вопросами. Руна способствует наведению порядка и долгосрочным решениям.

Близнецы — руна Наутиз

Потребность в замедлении. Некоторые ограничения могут показаться неудобными, но помогут избежать ошибок и сосредоточиться на главном.

Рак — руна Беркана

Нежность, восстановление, забота о себе. Вы можете вернуть себе покой или сделать что-то улучшающее эмоциональное состояние. Хороший день для творчества.

Лев — руна Тейваз

Четкое действие и сила воли. Вы можете сделать важный шаг вперед, разрешить конфликт или отстоять свою позицию. День решительных решений.

Дева — руна Йера

Постепенное развитие и первые заметные результаты. Вы сможете увидеть логику процессов и оценить свои достижения. День стабильности и порядка.

Весы — руна Гебо

Отношения и партнерства выходят на первый план. Возможны приятные новости, подарки или конструктивные договоренности. Руна усиливает баланс.

Скорпион — руна Ингуз

Время завершения и внутреннего созревания. Вы можете поставить точку в долго затягивающемся вопросе или почувствовать легкое увольнение.

Стрелец — руна Лагуз

Покой, плавность и стабильность. Хорошо заниматься делами, требующими внимания и аккуратности. Руна снимает излишнее напряжение.

Козерог — руна Ансуз

Слова и информация имеют вес. Вы можете получить совет, который станет ключом к дальнейшим решениям. День благоприятен для переговоров и обучения.

Водолей — руна Соулу

Активность, удача и подъем. Вы можете получить вдохновение или четкое понимание следующих шагов. День благоприятен для творчества и инициатив.

Рыбы — руна Райдо

Движение и новое направление. Вы можете перейти к новому этапу в деле, изменить подход или отправиться в путь – как в буквальном, так и в символическом смысле.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Руны 11 декабря подсказывают: искренность, покой и структурность будут лучшими помощниками. Это день, когда решения легко принимаются, если не торопиться и сохранять ясность мнений. События разворачиваются постепенно, но уверенно, помогая знакам укрепить свои позиции перед последующими изменениями.

Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.