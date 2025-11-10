ТСН в социальных сетях

Рунический гороскоп на 11 ноября 2025: Овнам — уверенные шаги, Рыбам — восстановление

11 ноября способствует уравновешенности и четким действиям. Овны смогут сделать уверенный шаг вперед, а Рыбы восстановить внутреннюю гармонию после напряженного периода.

Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

День имеет стабильную энергию. Руны подсказывают, что сейчас следует доверять процессу, не пытаясь ускорить события. Любое действие, совершенное спокойно и осознанно, приведет к результату.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Тейваз
    Действуйте уверенно и честно. Все, что вы начнете сегодня, будет устойчиво.

  • Телец — руна Йера
    Вы приближаетесь к завершению важного цикла. Результаты ваших усилий скоро проявятся.

  • Близнецы — руна Ансуз
    Слова сегодня весят. Будьте внимательны к советам и собственным высказываниям.

  • Рак — руна Беркана
    День подходит для обновления, отдыха, эмоционального тепла и домашних дел.

  • Лев — руна Соулу
    Ваша энергия привлекает внимание. Хорошо решать вопросы, требующие уверенности.

  • Дева — руна Ингуз
    Завершение старых дел откроет путь к новому этапу. Не держитесь за прошлое.

  • Весы — руна Гебо
    Успех приходит через взаимодействие. Объединение усилий с другими дает результат.

  • Скорпион — руна Гоголаз
    Если что-то разрушается — это не конец, а освобождение от ненужного.

  • Стрелец — руна Райдо
    Малое, но сознательное движение в нужном направлении имеет значение.

  • Козерог — руна Одал
    День способствует укреплению ваших позиций. Хорошо решать имущественные или семейные вопросы.

  • Водолей — руна Кеназ
    Вы увидите логику в том, что раньше казалось сложным. Хороший день для анализа.

  • Рыбы — руна Лагуз
    Внутренняя мягкость поможет восстановиться. Позвольте себе медленный темп и заботу о себе.

11 ноября 2025 года — день стабильности, честности и природного ритма. Руны советуют не торопить события: все, что созрело, именно проявится в свое время.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.

Следующая публикация

