Рунический гороскоп на 11 октября 2025 года: Весам новые возможности, Рыбам интуиция

Руны в этот день подчеркивают равновесие между активностью и внутренним спокойствием. Слушайте интуицию – именно она поможет увидеть правильное направление и распознать настоящие возможности.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Соулу

День силы и уверенности. Вы можете завершить то, что долго откладывали.

Телец — руна Феу

Благоприятный день для денег и ресурсов. Возможно приятное поступление.

Близнецы — руна Ансуз

Новости или слова другого человека помогут вам принять решение.

Рак — руна Кеназ

Вы увидите ситуацию в новом свете. Время для ясности и осознания.

Лев — руна Тейваз

Действуйте смело. Ваша решимость принесет удачу и уважение.

Дева — руна Йера

День стабильности. Вы испытаете удовольствие от результатов своего труда.

Весы — руна Гебо

Взаимодействие с людьми откроет новые возможности. Хороший день для сотрудничества.

Скорпион — руна Турисаз

Не торопитесь с реакциями. Покой поможет избежать недоразумений.

Стрелец — руна Райдо

Движение и перемены в личной или профессиональной жизни принесут пользу.

Козерог — руна Эйваз

Выдержка и дисциплина помогут удержать позицию.

Водолей — руна Ингуз

Пора завершить старый этап и подготовиться к новому.

Рыбы — руна Лагуз

Интуиция сегодня на вашей стороне. Слушайте себя и найдете ответы.

11 октября 2025 года руны советуют не сопротивляться изменениям, быть открытыми к новым связям и доверять собственным ощущениям. Это день, когда ясность и мудрость сердца ведут к правильному выбору.

