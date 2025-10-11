ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Рунический гороскоп на 11 октября 2025 года: Весам новые возможности, Рыбам интуиция

11 октября открывает день новых идей и подсказок интуиции. Весы получат шанс на рост, а Рыбы — важное чувство внутренней ясности.

Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руны в этот день подчеркивают равновесие между активностью и внутренним спокойствием. Слушайте интуицию – именно она поможет увидеть правильное направление и распознать настоящие возможности.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Соулу
    День силы и уверенности. Вы можете завершить то, что долго откладывали.

  • Телец — руна Феу
    Благоприятный день для денег и ресурсов. Возможно приятное поступление.

  • Близнецы — руна Ансуз
    Новости или слова другого человека помогут вам принять решение.

  • Рак — руна Кеназ
    Вы увидите ситуацию в новом свете. Время для ясности и осознания.

  • Лев — руна Тейваз
    Действуйте смело. Ваша решимость принесет удачу и уважение.

  • Дева — руна Йера
    День стабильности. Вы испытаете удовольствие от результатов своего труда.

  • Весы — руна Гебо
    Взаимодействие с людьми откроет новые возможности. Хороший день для сотрудничества.

  • Скорпион — руна Турисаз
    Не торопитесь с реакциями. Покой поможет избежать недоразумений.

  • Стрелец — руна Райдо
    Движение и перемены в личной или профессиональной жизни принесут пользу.

  • Козерог — руна Эйваз
    Выдержка и дисциплина помогут удержать позицию.

  • Водолей — руна Ингуз
    Пора завершить старый этап и подготовиться к новому.

  • Рыбы — руна Лагуз
    Интуиция сегодня на вашей стороне. Слушайте себя и найдете ответы.

11 октября 2025 года руны советуют не сопротивляться изменениям, быть открытыми к новым связям и доверять собственным ощущениям. Это день, когда ясность и мудрость сердца ведут к правильному выбору.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

