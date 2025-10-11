- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 87
- Время на прочтение
- 2 мин
Рунический гороскоп на 11 октября 2025 года: Весам новые возможности, Рыбам интуиция
11 октября открывает день новых идей и подсказок интуиции. Весы получат шанс на рост, а Рыбы — важное чувство внутренней ясности.
Руны в этот день подчеркивают равновесие между активностью и внутренним спокойствием. Слушайте интуицию – именно она поможет увидеть правильное направление и распознать настоящие возможности.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по знакам Зодиака
Овен — руна Соулу
День силы и уверенности. Вы можете завершить то, что долго откладывали.
Телец — руна Феу
Благоприятный день для денег и ресурсов. Возможно приятное поступление.
Близнецы — руна Ансуз
Новости или слова другого человека помогут вам принять решение.
Рак — руна Кеназ
Вы увидите ситуацию в новом свете. Время для ясности и осознания.
Лев — руна Тейваз
Действуйте смело. Ваша решимость принесет удачу и уважение.
Дева — руна Йера
День стабильности. Вы испытаете удовольствие от результатов своего труда.
Весы — руна Гебо
Взаимодействие с людьми откроет новые возможности. Хороший день для сотрудничества.
Скорпион — руна Турисаз
Не торопитесь с реакциями. Покой поможет избежать недоразумений.
Стрелец — руна Райдо
Движение и перемены в личной или профессиональной жизни принесут пользу.
Козерог — руна Эйваз
Выдержка и дисциплина помогут удержать позицию.
Водолей — руна Ингуз
Пора завершить старый этап и подготовиться к новому.
Рыбы — руна Лагуз
Интуиция сегодня на вашей стороне. Слушайте себя и найдете ответы.
11 октября 2025 года руны советуют не сопротивляться изменениям, быть открытыми к новым связям и доверять собственным ощущениям. Это день, когда ясность и мудрость сердца ведут к правильному выбору.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.
Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.