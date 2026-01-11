Рунический гороскоп на 11 января 2025 года: Весам - договоренность, Скорпионам - сдвиг

Руны / © ТСН

11 января – день, когда следует сосредоточиться на деталях и взаимодействии с другими. Руночные символы советуют не спешить и относиться к изменениям, которые предлагает день.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 11 января 2025

Овен — руна Турисаз

Проверка намерений. День требует осторожности в острых вопросах и готовности остановиться, если ситуация обостряется.

Телец — руна Феху

Практическая польза. Следует сосредоточиться на делах, приносящих конкретный результат или стабильность.

Близнецы — руна Манназ

Человеческий фактор. Общение поможет лучше понять свою позицию и роль в общем деле.

Рак — руна Беркана

Забота и восстановление. День благоприятен для семейных дел и спокойного ритма без перегрузки.

Лев — руна Соулу

Внутренняя уверенность. Вы можете почувствовать подъем и желание поддержать других своим примером.

Дева — руна Иса

Пауза и стабилизация. Лучше не форсировать события и дать процессам устояться.

Весы — руна Гебо

Договоренность и баланс. День способствует компромиссам, равноправным решениям и взаимной поддержке.

Скорпион — руна Хагалаз

Сдвиг из-за смены. Событие может нарушить привычный порядок, но одновременно откроет новые возможности.

Стрелец — руна Йера

Итог и результат. Вы увидите логическое завершение процесса или результат предыдущих действий.

Козорог — руна Отал

Опора на проверенное. День подходит для домашних вопросов, традиций и решений с долговременным эффектом.

Водолей — руна Ансуз

Слова и смыслы. Разговор или сообщение могут изменить настроение дня и дальнейшие планы.

Рыбы — руна Лагуз

Плавное течение. Лучше не вмешиваться в ход событий без надобности и довериться собственному темпу.

Руны этого дня подчеркивают важность гибкости и умения договариваться. Сегодня полезно действовать без резких движений, сохраняя баланс между интересами и обстоятельствами.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.