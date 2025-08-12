- Дата публикации
Рунический гороскоп на 12 августа 2025: Стрельцам – путь к обновлению, Овнам – избрание праведного пути
На 12 августа руны открывают новые направления развития. Это день, когда благодаря внутренней мудрости удается сделать шаг вперед — уверенно и осознанно.
Руны — это древние символы, объединяющие архетипы духа, мышления и действия. 12 августа они подчеркивают мудрость в действиях, защиту и готовность к переменам. День эффективен для принятия правильных решений, развития интуиции и укрепления внутреннего щита.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Гороскоп по знакам зодиака
Овен (21 марта — 20 апреля)
Руна дня: "Тейваз" — справедливость, решительность, лидерство
Сегодня действуйте с честью и мужеством. Справедливые решения откроют новые возможности.
Телец (21 апреля — 20 мая)
Руна дня: "Йера" — циклы, результаты, урожай
Пора пожинать плоды своих усилий — заслуженный результат на горизонте.
Близнецы (21 мая — 21 июня)
Руна дня: "Альгиз" — защита, инстинкт, поддержка
Полагайтесь на внутренний щит — это поможет преодолеть препятствия и сохранить баланс.
Рак (22 июня — 22 июля)
Руна дня: “Манназ” —человечность, взаимодействие, поддержка
Взаимодействие с другими — ваш ресурс. Диалог, поддержка и симпатия решают больше, чем одинокие действия.
Лев (23 июля — 22 августа)
Руна дня: "Райдо" — путь, путешествие, движение вперед
Начинается новое путешествие — будь то в делах или в сердце мысли. Этот денек провоцирует развитие.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Руна дня: "Эйваз" — трансформация, баланс, выдержка
Внутреннее обновление происходит через баланс. Идите вглубь — там найдете свою стойкость.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Руна дня: "Феху" — благосостояние, достаток, процветание
Фокусируйтесь на накоплении ресурсов – внутренних или материальных. Это поможет заложить крепкий фундамент.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Руна дня: "Пертро" — судьба, тайна, шанс
Неожиданное событие или намек от Вселенной откроет новую дверь. Доверьтесь интуиции.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Руна дня: "Отала" — наследие, корни, дом
Возврат к ценностям, старым идеям или родовым связям наполнит внутренний ресурс.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Руна дня: "Соулу" — сияние, победа, целостность
Внутри вас свет, ведущий вперед. Используйте его силу для завершения важных дел.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Руна дня: "Хагалаз" — очищение, испытание, рост
Неожиданные вызовы очистят путь. В то же время, это возможность вырасти.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Руна дня: "Беркана" — рост, возрождение, семья
Новые начинания, особенно в семейной сфере, будут наполнены энергией и поддержкой.
12 августа 2025 года – день мудрых решений и внутренней силы. Руны подчеркивают важность баланса между действием и размышлением, защитой и открытостью к новому. Разрушительная, конструктивная энергия поможет смело идти вперед.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
