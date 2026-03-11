Рунический гороскоп на 12 марта 2026 года: Близнецам — важная новость, Козорогам — финансовый расчет

Руны / © ТСН

Середина недели часто приносит больше ясности по делам. Руночные символы в этот день говорят о необходимости внимательно относиться к информации и не спешить с выводами. Это хороший момент для финансовых решений, рабочих шагов и важных разговоров. Наибольшую пользу принесет практический подход.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 12 марта 2026 года

Овен — руна Уруз

Энергии достаточно для активных действий и завершения важного дела.

Телец — руна Феху

Финансовое решение или выгодная возможность может появиться неожиданно.

Близнецы — руна Ансуз

Важная новость или разговор изменят ваши планы.

Рак — руна Беркана

Лучше не перегружать себя и действовать в умеренном темпе.

Лев — руна Соулу

Инициатива принесет поддержку и положительный результат.

Дева — руна Кеназ

Внимательность к деталям поможет избежать неточностей.

Весы — руна Гебо

Договоренность или поддержка принесут пользу.

Скорпион — руна Альгиз

Следует действовать осторожно и не спешить с доверием.

Стрелец — руна Райдо

Смена планов или новое направление могут быть перспективными.

Козорог — руна Наутиз

Финансовые вопросы будут нуждаться в дисциплине и точном расчете.

Водолей — руна Дагаз

Новый взгляд на ситуацию поможет найти решение.

Рыбы — руна Лагуз

Лучше действовать спокойно и не торопиться с выводами.

Руны в этот день советуют внимательно относиться к деталям и не откладывать важные решения. Именно продуманные шаги принесут результат.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.