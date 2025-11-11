ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
129
Время на прочтение
2 мин

Рунический гороскоп на 12 ноября 2025 года: Девам — конструктивные решения, Водолеям — новый взгляд

12 ноября — день, когда важно действовать последовательно и без суеты. Девы смогут принять конструктивные решения, а Водолеи — увидеть ситуацию под другим углом.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руны в этот день советуют не торопиться с выводами. Каждое событие имеет свой ритм, и сейчас стоит позволить жизни разворачиваться естественно. Это хороший день для анализа, разговоров и внутреннего согласования.

Прогноз по знакам зодиака

  • Овен — руна Уруз
    Вы чувствуете прилив сил. Воспользуйтесь этим для практических действий или физической активности.

  • Телец — руна Иса
    Возможно чувство паузы. Вместо борьбы — наблюдайте, процессы созревают.

  • Близнецы — руна Ансуз
    Прозвучавшие сегодня слова будут иметь более глубокий смысл. Прислушивайтесь к разговорам.

  • Рак — руна Беркана
    День для тепла и заботы. Хорошо посвятить время близким или домашним делам.

  • Лев — руна Вуньо
    Настроение стабилизируется. Найдется то, что вернет внутреннюю легкость.

  • Дева — руна Эйваз
    Вы готовы к обдуманным решениям. Это день, когда стратегия важнее импульса.

  • Весы — руна Гебо
    Поддержка партнеров поможет двигаться увереннее. Взаимодействие приносит пользу.

  • Скорпион — руна Хагалаз
    Старые структуры рушатся. Не сопротивляйтесь — пространство очищается для нового.

  • Стрелец — руна Эйваз
    Движение вперед станет естественным, если вы сохраните доверие к процессу.

  • Козерог — руна Феху
    Хороший день для планирования бюджета или заботы о ресурсах.

  • Водолей — руна Дагаз
    Возникнет новое понимание ситуации. День символического обновления и изменений восприятия.

  • Рыбы — руна Лагуз
    Внутреннее спокойствие возвращается. Сосредоточьтесь на вещах, которые вас успокаивают.

12 ноября 2025 года — день внутреннего равновесия. Руны советуют не давить на себя и других, а наблюдать за тем, как события постепенно складываются в целостную картину.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.

Дата публикации
Количество просмотров
129
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie