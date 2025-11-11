Руны / © ТСН

Руны в этот день советуют не торопиться с выводами. Каждое событие имеет свой ритм, и сейчас стоит позволить жизни разворачиваться естественно. Это хороший день для анализа, разговоров и внутреннего согласования.

Прогноз по знакам зодиака

Овен — руна Уруз

Вы чувствуете прилив сил. Воспользуйтесь этим для практических действий или физической активности.

Телец — руна Иса

Возможно чувство паузы. Вместо борьбы — наблюдайте, процессы созревают.

Близнецы — руна Ансуз

Прозвучавшие сегодня слова будут иметь более глубокий смысл. Прислушивайтесь к разговорам.

Рак — руна Беркана

День для тепла и заботы. Хорошо посвятить время близким или домашним делам.

Лев — руна Вуньо

Настроение стабилизируется. Найдется то, что вернет внутреннюю легкость.

Дева — руна Эйваз

Вы готовы к обдуманным решениям. Это день, когда стратегия важнее импульса.

Весы — руна Гебо

Поддержка партнеров поможет двигаться увереннее. Взаимодействие приносит пользу.

Скорпион — руна Хагалаз

Старые структуры рушатся. Не сопротивляйтесь — пространство очищается для нового.

Стрелец — руна Эйваз

Движение вперед станет естественным, если вы сохраните доверие к процессу.

Козерог — руна Феху

Хороший день для планирования бюджета или заботы о ресурсах.

Водолей — руна Дагаз

Возникнет новое понимание ситуации. День символического обновления и изменений восприятия.

Рыбы — руна Лагуз

Внутреннее спокойствие возвращается. Сосредоточьтесь на вещах, которые вас успокаивают.

12 ноября 2025 года — день внутреннего равновесия. Руны советуют не давить на себя и других, а наблюдать за тем, как события постепенно складываются в целостную картину.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

