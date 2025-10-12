ТСН в социальных сетях

Рунический гороскоп на 12 октября 2025: Овнам – ясность, Львам – новые планы

12 октября – день, когда появляется ясность и вдохновение. Овны увидят правильное направление для действий, а Львы получат импульс для планирования будущего.

Руны

Руны / © ТСН

Руны этого дня символизируют новый цикл и восстановление энергии. Это хороший момент, чтобы завершить старое, отпустить сомнения и начать движение к целям с обновленными силами.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Кеназ
    День ясности. Вы увидите ответы там, где раньше были сомнения.

  • Телец — руна Йера
    Плодотворный период. Результаты ваших усилий постепенно проявляются.

  • Близнецы — руна Ансуз
    Важные новости или разговоры откроют новые возможности.

  • Рак — руна Эйваз
    Выдержка и спокойствие помогут преодолеть неуверенность.

  • Лев — руна Райдо
    Пора планировать и двигаться вперед. Новый этап уже близок.

  • Дева — руна Вуньо
    Радость и гармония по делам. Наслаждайтесь простыми вещами.

  • Весы — руна Гебо
    Взаимность и партнерство помогут вам найти поддержку.

  • Скорпион — руна Турисаз
    Осторожность в словах и решениях. Не торопитесь действовать.

  • Стрелец — руна Соулу (Sowilo)
    Сила и вдохновение ведут вас к успеху. Смело олицетворяйте задуманное.

  • Козерог — руна Ингуз
    Пора посадить зерна нового проекта. Ваши идеи обладают потенциалом.

  • Водолей — руна Феу
    День материального роста. Возможны доходы или новые ресурсы.

  • Рыбы — руна Лагуз
    Интуиция приведет к правильному решению. Прислушивайтесь к себе.

12 октября 2025 года руны напоминают: не бойтесь новых начал и действуйте с открытым сердцем. Это день, когда ясность и вдохновение сочетаются с практичностью, создавая почву для будущих свершений.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

