Рунический гороскоп на 12 октября 2025: Овнам – ясность, Львам – новые планы
12 октября – день, когда появляется ясность и вдохновение. Овны увидят правильное направление для действий, а Львы получат импульс для планирования будущего.
Руны этого дня символизируют новый цикл и восстановление энергии. Это хороший момент, чтобы завершить старое, отпустить сомнения и начать движение к целям с обновленными силами.
Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .
Прогноз по знакам Зодиака
Овен — руна Кеназ
День ясности. Вы увидите ответы там, где раньше были сомнения.
Телец — руна Йера
Плодотворный период. Результаты ваших усилий постепенно проявляются.
Близнецы — руна Ансуз
Важные новости или разговоры откроют новые возможности.
Рак — руна Эйваз
Выдержка и спокойствие помогут преодолеть неуверенность.
Лев — руна Райдо
Пора планировать и двигаться вперед. Новый этап уже близок.
Дева — руна Вуньо
Радость и гармония по делам. Наслаждайтесь простыми вещами.
Весы — руна Гебо
Взаимность и партнерство помогут вам найти поддержку.
Скорпион — руна Турисаз
Осторожность в словах и решениях. Не торопитесь действовать.
Стрелец — руна Соулу (Sowilo)
Сила и вдохновение ведут вас к успеху. Смело олицетворяйте задуманное.
Козерог — руна Ингуз
Пора посадить зерна нового проекта. Ваши идеи обладают потенциалом.
Водолей — руна Феу
День материального роста. Возможны доходы или новые ресурсы.
Рыбы — руна Лагуз
Интуиция приведет к правильному решению. Прислушивайтесь к себе.
12 октября 2025 года руны напоминают: не бойтесь новых начал и действуйте с открытым сердцем. Это день, когда ясность и вдохновение сочетаются с практичностью, создавая почву для будущих свершений.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.