Рунический гороскоп на 12 октября 2025: Овнам – ясность, Львам – новые планы

Руны этого дня символизируют новый цикл и восстановление энергии. Это хороший момент, чтобы завершить старое, отпустить сомнения и начать движение к целям с обновленными силами.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Кеназ

День ясности. Вы увидите ответы там, где раньше были сомнения.

Телец — руна Йера

Плодотворный период. Результаты ваших усилий постепенно проявляются.

Близнецы — руна Ансуз

Важные новости или разговоры откроют новые возможности.

Рак — руна Эйваз

Выдержка и спокойствие помогут преодолеть неуверенность.

Лев — руна Райдо

Пора планировать и двигаться вперед. Новый этап уже близок.

Дева — руна Вуньо

Радость и гармония по делам. Наслаждайтесь простыми вещами.

Весы — руна Гебо

Взаимность и партнерство помогут вам найти поддержку.

Скорпион — руна Турисаз

Осторожность в словах и решениях. Не торопитесь действовать.

Стрелец — руна Соулу (Sowilo)

Сила и вдохновение ведут вас к успеху. Смело олицетворяйте задуманное.

Козерог — руна Ингуз

Пора посадить зерна нового проекта. Ваши идеи обладают потенциалом.

Водолей — руна Феу

День материального роста. Возможны доходы или новые ресурсы.

Рыбы — руна Лагуз

Интуиция приведет к правильному решению. Прислушивайтесь к себе.

12 октября 2025 года руны напоминают: не бойтесь новых начал и действуйте с открытым сердцем. Это день, когда ясность и вдохновение сочетаются с практичностью, создавая почву для будущих свершений.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

