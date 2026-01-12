Рунический гороскоп на 12 января 2025: Девам — работа с деталями, Водолеям — новый план

Руны / © ТСН

12 января – день, когда порядок и внимательность к деталям имеют решающее значение. Руночные символы советуют действовать обдуманно и не браться за лишнее.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 12 января 2025

Овен — руна Уруз

Возврат тонуса. День способствует восстановлению сил и умеренной активности без перегрузки.

Телец — руна Отал

Опора на стабильное. Следует заняться вопросами дома, финансов и тем, что дает ощущение надежности.

Близнецы — руна Ансуз

Коммуникация. Разговор или сообщение помогут согласовать позиции и снять недоразумения.

Рак — руна Беркана

Забота и поддержка. День подходит для семейных дел и восстановления эмоционального равновесия.

Лев — руна Соулу

Внутренняя уверенность. Вы можете вдохновить других или сами почувствовать подъем настроения.

Дева — руна Кеназ

Составление и ясная структура действий. Вы увидите, что именно требует коррекции, и сможете навести порядок.

Весы — руна Гебо

Баланс и взаимность. Благоприятный день для уговоров и равноправных решений.

Скорпион — руна Перт

Неожиданный фактор. Информация или событие может изменить ваши планы, подсказав другой путь.

Стрелец — руна Райдо

Движение и коррекция курса. Небольшое изменение планов поможет продвинуться вперед.

Козорог — руна Наутиз

Необходимые ограничения. Следует сосредоточиться на главном и не распылять силы.

Водолей — руна Дагаз

Идея и новый взгляд. День может принести внутренний излом или неожиданное решение.

Рыбы — руна Лагуз

Плавный ритм. Лучше довериться ходу событий и не форсировать процессы.

Руны в этот день подчеркивают важность структуры и последовательности. Сегодня полезно наводить порядок, уточнять планы и двигаться вперед без спешки.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.