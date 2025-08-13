ТСН в социальных сетях

Рунический гороскоп на 13 августа 2025: Девам — глубинная очистка, Стрельцам — решительный рывок

13 августа – день трансформации и внутреннего обновления. Руны помогут очистить путь и направить энергию в правильное русло, чтобы выбрать новый старт.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руны — это не только буквы, но и символы силы, мудрости и направления. 13 августа они побуждают к глубинному очищению, новым шагам и доверительной открытости. Главное – очищать путь, чтобы двигаться вперед с легкостью.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп по знакам Зодиака

  • Овен (21 марта – 20 апреля)
    Руна дня: "Хагалаз" — очищение, испытание, очищение
    Непредсказуемые события помогут найти истинный путь. Примите изменения – они ведут к обновлению.

  • Телец (21 апреля — 20 мая)
    Руна дня: "Иса" — мороз, стабильность, внутреннее спокойствие
    Замедление — ваш союзник. Остановитесь, переведите дыхание и наполнитесь ясностью.

  • Близнецы (21 мая — 21 июня)
    Руна дня: "Наутиз" — потребность, внутренняя воля, выносливость
    Вы можете столкнуться с ограничением – но это шанс найти силу в себе.

  • Рак (22 июня — 22 июля)
    Руна дня: "Вуньо" — радость, комфорт, благополучие
    Ваша эмпатия сегодня откроет путь душевной гармонии. Разделите радость с близкими.

  • Лев (23 июля — 22 августа)
    Руна дня: "Турисаз" - защита, сила, пробуждение
    Пусть агрессия не ведет – используйте силу как щит, а не меч.

  • Дева (23 августа — 22 сентября)
    Руна дня: "Эйваз" — движение вперед, партнерство, прогресс
    Слушайтесь поддержки — вместе вы сможете двинуться дальше.

  • Весы (23 сентября — 22 октября)
    Руна дня: "Беркана" — возрождение, семья, рост
    Семья или внутренние проекты способны обновить вас изнутри.

  • Скорпион (23 октября — 21 ноября)
    Руна дня: "Соулу" — успех, свет, очищение
    Ваш внутренний огонь — ключ к победе. Найдите его и направляйтесь в ясности.

  • Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
    Руна дня: "Ингваз" — потенциал, рождение, посев
    Посейте идею — она скоро прорастет. Сейчас время планов.

  • Козерог (22 декабря — 19 января)
    Руна дня: "Манназ" — общество, взаимодействие, поддержка *
    Работа в команде – ваш ресурс. Итого — вы сильнее.

  • Водолей (20 января — 18 февраля)
    Руна дня: "Райдо" — путешествие, движение, ритм
    Создавайте свой ритм дня, двигайтесь в унисон с внутренним потоком.

  • Рыбы (19 февраля — 20 марта)
    Руна дня: "Ансуз" — слово, вдохновение, созерцание
    Сообщения или инсайт могут изменить ход мнений. Пишите, общайтесь – идейное сияние озарит путь.

13 августа — день гармонии и обновления. Руны подсказывают: набирайте внутреннюю ясность, очищайтесь и открывайте новые горизонты. Не бойтесь сделать первый шаг — вы готовы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

