- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 513
- Время на прочтение
- 2 мин
Рунический гороскоп на 13 августа 2025: Девам — глубинная очистка, Стрельцам — решительный рывок
13 августа – день трансформации и внутреннего обновления. Руны помогут очистить путь и направить энергию в правильное русло, чтобы выбрать новый старт.
Руны — это не только буквы, но и символы силы, мудрости и направления. 13 августа они побуждают к глубинному очищению, новым шагам и доверительной открытости. Главное – очищать путь, чтобы двигаться вперед с легкостью.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Гороскоп по знакам Зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Руна дня: "Хагалаз" — очищение, испытание, очищение
Непредсказуемые события помогут найти истинный путь. Примите изменения – они ведут к обновлению.
Телец (21 апреля — 20 мая)
Руна дня: "Иса" — мороз, стабильность, внутреннее спокойствие
Замедление — ваш союзник. Остановитесь, переведите дыхание и наполнитесь ясностью.
Близнецы (21 мая — 21 июня)
Руна дня: "Наутиз" — потребность, внутренняя воля, выносливость
Вы можете столкнуться с ограничением – но это шанс найти силу в себе.
Рак (22 июня — 22 июля)
Руна дня: "Вуньо" — радость, комфорт, благополучие
Ваша эмпатия сегодня откроет путь душевной гармонии. Разделите радость с близкими.
Лев (23 июля — 22 августа)
Руна дня: "Турисаз" - защита, сила, пробуждение
Пусть агрессия не ведет – используйте силу как щит, а не меч.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Руна дня: "Эйваз" — движение вперед, партнерство, прогресс
Слушайтесь поддержки — вместе вы сможете двинуться дальше.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Руна дня: "Беркана" — возрождение, семья, рост
Семья или внутренние проекты способны обновить вас изнутри.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Руна дня: "Соулу" — успех, свет, очищение
Ваш внутренний огонь — ключ к победе. Найдите его и направляйтесь в ясности.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Руна дня: "Ингваз" — потенциал, рождение, посев
Посейте идею — она скоро прорастет. Сейчас время планов.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Руна дня: "Манназ" — общество, взаимодействие, поддержка *
Работа в команде – ваш ресурс. Итого — вы сильнее.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Руна дня: "Райдо" — путешествие, движение, ритм
Создавайте свой ритм дня, двигайтесь в унисон с внутренним потоком.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Руна дня: "Ансуз" — слово, вдохновение, созерцание
Сообщения или инсайт могут изменить ход мнений. Пишите, общайтесь – идейное сияние озарит путь.
13 августа — день гармонии и обновления. Руны подсказывают: набирайте внутреннюю ясность, очищайтесь и открывайте новые горизонты. Не бойтесь сделать первый шаг — вы готовы.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
