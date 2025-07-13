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Рунический гороскоп на 13 июля 2025: Близнецам – открытие, Ракам – забота, а Стрельцам – внутреннее обновление
Руны на этот день подсказывают, где стоит действовать, а где остановиться и послушать сердце.
Руны — символы древней скандинавской письменности, которые использовались не только для письма, но и для магических и пророческих практик. Каждая руна — это не только знак, но и энергетический код, имеющий собственное значение, архетип и действие. В руническом гороскопе мы объединяем эти значения с энергией знаков зодиака, чтобы дать подсказки на день.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Овен (21.03 – 19.04)
Руна дня: "Тейваз"
Это день, когда следует стоять за свои убеждения. Ситуации могут потребовать честности, внутренней дисциплины и действий по принципу "по совести". Не избегайте ответственности даже если это сложно. Сегодня ваши действия могут послужить примером для других.
Телец (20.04 – 20.05)
Руна дня: "Феху"
День обращает внимание на финансы, стабильность и собственные пределы. Не бойтесь просить справедливую оплату за свой труд или ограничить расходы. Сегодня следует инвестировать в то, что действительно имеет значение.
Близнецы (21.05 – 20.06)
Руна дня: "Райдо"
У вас открывается новый вектор – как в делах, так и в мышлении. Доверьтесь процессу, даже если направление еще не до конца понятно. Сегодня главное – не останавливаться.
Рак (21.06 – 22.07)
Руна дня: "Беркано"
Это день нежности к себе и тем, кто рядом. Забота – это ваша суперсила. Позвольте себе отдохнуть и восстановить энергию. Сегодня исцеляет не действие, а поддержка.
Лев (23.07 – 22.08)
Руна дня: "Соуло" - Успех и сияние
Ваша харизма сегодня на максимуме. Мир видит вас и признает. Используйте день для презентаций, заявлений, выступлений. Блеск – это ваша природа, не стесняйтесь его.
Дева (23.08 – 22.09)
Руна дня: "Йера" - Урожай и результат
Плоды прошлых усилий начинают вызревать. Не торопите события – результат придет вовремя. Сегодня не время сеять, пора собирать.
Весы (23.09 – 22.10)
Руна дня: "Гебо" - Партнерство и взаимность
Все, что строится на обмене, сегодня будет успешным. Говорите откровенно, не скрывайте эмоций. Баланс дает силу, а доверие – крылья.
Скорпион (23.10 – 21.11)
Руна дня: "Гагалаз" - Разрыв и обновление
Возможны изменения, которые сначала испугают, но принесут освобождение. Примите хаос как двигатель преобразований. Что-то завершается, чтобы появилось новое.
Стрелец (22.11 – 21.12)
Руна дня: "Эйваз" - Трансформация и выдержка
Сегодня вы стоите на пороге глубинных перемен. Не ищите легких решений – ищите истину. Внутренняя опора – ваш главный источник силы.
Козерог (22.12 – 19.01)
Руна дня: "Иса" - Пауза и замершие процессы
Не следует действовать быстро. День для анализа и тишины. Смотрите, а не реагируйте. Тишина тоже действенна – не обесценивайте покой.
Водолей (20.01 – 18.02)
Руна дня: "Лагуз" - Интуиция и гибкость
Вода ищет путь – ищите и вы. Действуйте с доверием к собственному чутью. Обращайте внимание на сны, знаки, подсказки судьбы. Ваша мягкость сегодня – ваше оружие.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Руна дня: "Пертро" - Тайна и судьба
День откроет что-то скрытое, если вы готовы увидеть это. Принимайте неожиданности с благодарностью – это подсказки Вселенной. Интуиция ведет туда, где вас уже ждут.
13 июля – день, когда старые пути ведут к новым решениям. Руны подсказывают: честность, принятие изменений и доверие к внутреннему голосу приведут к ясности и силе.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.