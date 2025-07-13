Рунический гороскоп на 13 июля 2025: Близнецам – открытие, Ракам – забота, а Стрельцам – внутреннее обновление

Руны / © ТСН

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Руны — символы древней скандинавской письменности, которые использовались не только для письма, но и для магических и пророческих практик. Каждая руна — это не только знак, но и энергетический код, имеющий собственное значение, архетип и действие. В руническом гороскопе мы объединяем эти значения с энергией знаков зодиака, чтобы дать подсказки на день.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21.03 – 19.04)

Руна дня: "Тейваз"

Это день, когда следует стоять за свои убеждения. Ситуации могут потребовать честности, внутренней дисциплины и действий по принципу "по совести". Не избегайте ответственности даже если это сложно. Сегодня ваши действия могут послужить примером для других.

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Телец (20.04 – 20.05)

Руна дня: "Феху"

День обращает внимание на финансы, стабильность и собственные пределы. Не бойтесь просить справедливую оплату за свой труд или ограничить расходы. Сегодня следует инвестировать в то, что действительно имеет значение.

Близнецы (21.05 – 20.06)

Руна дня: "Райдо"

У вас открывается новый вектор – как в делах, так и в мышлении. Доверьтесь процессу, даже если направление еще не до конца понятно. Сегодня главное – не останавливаться.

Рак (21.06 – 22.07)

Руна дня: "Беркано"

Это день нежности к себе и тем, кто рядом. Забота – это ваша суперсила. Позвольте себе отдохнуть и восстановить энергию. Сегодня исцеляет не действие, а поддержка.

Лев (23.07 – 22.08)

Руна дня: "Соуло" - Успех и сияние

Ваша харизма сегодня на максимуме. Мир видит вас и признает. Используйте день для презентаций, заявлений, выступлений. Блеск – это ваша природа, не стесняйтесь его.

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Дева (23.08 – 22.09)

Руна дня: "Йера" - Урожай и результат

Плоды прошлых усилий начинают вызревать. Не торопите события – результат придет вовремя. Сегодня не время сеять, пора собирать.

Весы (23.09 – 22.10)

Руна дня: "Гебо" - Партнерство и взаимность

Все, что строится на обмене, сегодня будет успешным. Говорите откровенно, не скрывайте эмоций. Баланс дает силу, а доверие – крылья.

Скорпион (23.10 – 21.11)

Руна дня: "Гагалаз" - Разрыв и обновление

Возможны изменения, которые сначала испугают, но принесут освобождение. Примите хаос как двигатель преобразований. Что-то завершается, чтобы появилось новое.

Стрелец (22.11 – 21.12)

Руна дня: "Эйваз" - Трансформация и выдержка

Сегодня вы стоите на пороге глубинных перемен. Не ищите легких решений – ищите истину. Внутренняя опора – ваш главный источник силы.

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Козерог (22.12 – 19.01)

Руна дня: "Иса" - Пауза и замершие процессы

Не следует действовать быстро. День для анализа и тишины. Смотрите, а не реагируйте. Тишина тоже действенна – не обесценивайте покой.

Водолей (20.01 – 18.02)

Руна дня: "Лагуз" - Интуиция и гибкость

Вода ищет путь – ищите и вы. Действуйте с доверием к собственному чутью. Обращайте внимание на сны, знаки, подсказки судьбы. Ваша мягкость сегодня – ваше оружие.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Руна дня: "Пертро" - Тайна и судьба

День откроет что-то скрытое, если вы готовы увидеть это. Принимайте неожиданности с благодарностью – это подсказки Вселенной. Интуиция ведет туда, где вас уже ждут.

13 июля – день, когда старые пути ведут к новым решениям. Руны подсказывают: честность, принятие изменений и доверие к внутреннему голосу приведут к ясности и силе.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.