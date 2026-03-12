Рунический гороскоп на 13 марта 2026 года: Весам — важный разговор, Стрельцам — новый шанс

Руны / © ТСН

Конец рабочей недели часто приносит ситуации, требующие подведения итогов и уточнения договоренностей. Рунические символы этого дня говорят о необходимости внимательно относиться к словам и обещаниям. Это хороший момент для завершения дел, финансовых расчетов и спокойных разговоров. Наибольшую пользу принесет взвешенный подход.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака на 13 марта 2026

Овен — руна Тейваз

Решительность поможет завершить сложное дело.

Телец — руна Феху

Финансовая возможность или выгодное предложение может появиться неожиданно.

Близнецы — руна Ансуз

Новость или важный разговор изменят планы.

Рак — руна Беркана

Лучше выбрать спокойный темп и позаботиться о собственном ресурсе.

Лев — руна Соулу

Инициатива принесет положительный результат.

Дева — руна Кеназ

Внимательность к деталям поможет избежать ошибок.

Весы — руна Гебо

Важный разговор или договоренность могут изменить ситуацию.

Скорпион — руна Альгиз

Следует действовать осторожно и не торопиться с доверием.

Стрелец — руна Дагаз

Может появиться новый шанс или неожиданная возможность.

Козерог — руна Отал

Практичность и опыт посодействуют укрепить позиции.

Водолей — руна Уруз

Энергии достаточно для активных шагов.

Рыбы — руна Перт

Неожиданное событие может стать важной подсказкой.

Руны в этот день советуют не спешить с выводами и внимательно относиться к деталям. Именно продуманные решения помогут завершить неделю с пользой.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.