Астрология
603
2 мин

Рунический гороскоп на 13 ноября 2025 года: Весам - поддержка, Козорогам - четкие ориентиры

13 ноября будет днем осознанных решений и ощущения внутренней опоры. Весы получат поддержку от близких, а Козороги смогут определить свой путь.

Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руны этого дня напоминают, что настоящее движение начинается с внутреннего покоя. Не торопитесь — иногда достаточно остановиться, чтобы увидеть направление, в котором следует действовать.

Прогноз по знакам зодиака

  • Овен — руна Феху
    Вы получаете вознаграждение за приложенные усилия. День подходит для практических дел.

  • Телец — руна Альгис
    Вас защищает собственная уверенность и покой. Избегайте возни и сохраняйте равновесие.

  • Близнецы — руна Пертро
    Возможно неожиданное событие, которое откроет новый взгляд на ситуацию.

  • Рак — руна Беркана
    День заботы, тепла и внутреннего умиротворения. Хорошо побыть дома или в удобном месте.

  • Лев — руна Эйваз
    Укрепляйте позиции. Вы переходите в более глубокую фазу понимания собственных целей.

  • Дева — руна Гагалаз
    Что-то может измениться резко, но это только начало обновления. Не бойтесь отпускать старое.

  • Весы — руна Гебо
    Взаимопомощь сегодня особенно важна. Делитесь ресурсами — и получите еще больше.

  • Скорпион — руна Иса
    Пауза полезна. Не стоит форсировать события — время еще не пришло.

  • Стрелец — руна Манназ
    Общение с другими откроет новые идеи. Хороший день для встреч и советов.

  • Козерог — руна Дагаз
    Наступает переломный момент. Изменяется ваше восприятие, и это помогает сделать верный выбор.

  • Водолей — руна Эйваз
    День для движения вперед в сотрудничестве или партнерстве. Итого легче найти темп.

  • Рыбы — руна Наутиз
    Небольшие трудности помогут лучше понять собственные границы и настоящие желания.

13 ноября 2025 года — день внутренней настройки и честности с собой. Руны советуют не гнаться за быстрыми результатами, а доверять процессу — он ведет вас в правильном направлении.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.

