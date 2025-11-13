- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 603
- Время на прочтение
- 2 мин
Рунический гороскоп на 13 ноября 2025 года: Весам - поддержка, Козорогам - четкие ориентиры
13 ноября будет днем осознанных решений и ощущения внутренней опоры. Весы получат поддержку от близких, а Козороги смогут определить свой путь.
Руны этого дня напоминают, что настоящее движение начинается с внутреннего покоя. Не торопитесь — иногда достаточно остановиться, чтобы увидеть направление, в котором следует действовать.
Прогноз по знакам зодиака
Овен — руна Феху
Вы получаете вознаграждение за приложенные усилия. День подходит для практических дел.
Телец — руна Альгис
Вас защищает собственная уверенность и покой. Избегайте возни и сохраняйте равновесие.
Близнецы — руна Пертро
Возможно неожиданное событие, которое откроет новый взгляд на ситуацию.
Рак — руна Беркана
День заботы, тепла и внутреннего умиротворения. Хорошо побыть дома или в удобном месте.
Лев — руна Эйваз
Укрепляйте позиции. Вы переходите в более глубокую фазу понимания собственных целей.
Дева — руна Гагалаз
Что-то может измениться резко, но это только начало обновления. Не бойтесь отпускать старое.
Весы — руна Гебо
Взаимопомощь сегодня особенно важна. Делитесь ресурсами — и получите еще больше.
Скорпион — руна Иса
Пауза полезна. Не стоит форсировать события — время еще не пришло.
Стрелец — руна Манназ
Общение с другими откроет новые идеи. Хороший день для встреч и советов.
Козерог — руна Дагаз
Наступает переломный момент. Изменяется ваше восприятие, и это помогает сделать верный выбор.
Водолей — руна Эйваз
День для движения вперед в сотрудничестве или партнерстве. Итого легче найти темп.
Рыбы — руна Наутиз
Небольшие трудности помогут лучше понять собственные границы и настоящие желания.
13 ноября 2025 года — день внутренней настройки и честности с собой. Руны советуют не гнаться за быстрыми результатами, а доверять процессу — он ведет вас в правильном направлении.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.
Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.