Рунический гороскоп на 13 ноября 2025 года: Весам - поддержка, Козорогам - четкие ориентиры

Руны

Руны этого дня напоминают, что настоящее движение начинается с внутреннего покоя. Не торопитесь — иногда достаточно остановиться, чтобы увидеть направление, в котором следует действовать.

Прогноз по знакам зодиака

Овен — руна Феху

Вы получаете вознаграждение за приложенные усилия. День подходит для практических дел.

Телец — руна Альгис

Вас защищает собственная уверенность и покой. Избегайте возни и сохраняйте равновесие.

Близнецы — руна Пертро

Возможно неожиданное событие, которое откроет новый взгляд на ситуацию.

Рак — руна Беркана

День заботы, тепла и внутреннего умиротворения. Хорошо побыть дома или в удобном месте.

Лев — руна Эйваз

Укрепляйте позиции. Вы переходите в более глубокую фазу понимания собственных целей.

Дева — руна Гагалаз

Что-то может измениться резко, но это только начало обновления. Не бойтесь отпускать старое.

Весы — руна Гебо

Взаимопомощь сегодня особенно важна. Делитесь ресурсами — и получите еще больше.

Скорпион — руна Иса

Пауза полезна. Не стоит форсировать события — время еще не пришло.

Стрелец — руна Манназ

Общение с другими откроет новые идеи. Хороший день для встреч и советов.

Козерог — руна Дагаз

Наступает переломный момент. Изменяется ваше восприятие, и это помогает сделать верный выбор.

Водолей — руна Эйваз

День для движения вперед в сотрудничестве или партнерстве. Итого легче найти темп.

Рыбы — руна Наутиз

Небольшие трудности помогут лучше понять собственные границы и настоящие желания.

13 ноября 2025 года — день внутренней настройки и честности с собой. Руны советуют не гнаться за быстрыми результатами, а доверять процессу — он ведет вас в правильном направлении.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

