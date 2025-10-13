ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
136
Время на прочтение
2 мин

Рунический гороскоп на 13 октября 2025: Близнецам — новые идеи, Скорпионам — сила воли

13 октября станет днем, когда важно доверять своим мыслям и решительности. Близнецы обретут вдохновение для новых идей, а Скорпионы – силу, чтобы устоять перед вызовами.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руны этого дня символизируют мощь разума, внутреннюю стабильность и пробуждение интуиции. Это момент, когда даже малейший шаг может стать началом обновления.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Тейваз
    Смелость и действие принесут хорошие результаты. Главное – не сомневайтесь в себе.

  • Телец — руна Йера
    Ваши старания начинают приносить видимые плоды. День гармонии и результатов.

  • Близнецы — руна Ансуз
    Новые идеи или разговор со вдохновенным человеком помогут увидеть новый путь.

  • Рак — руна Беркана
    День обновления. Хорошее время для заботы о себе или домашних делах.

  • Лев — руна Соулу
    Удачи в ваших руках. Используйте энергию дня для творчества.

  • Дева — руна Ингуз
    Вы готовы к новому этапу. Созревшие планы можно воплощать.

  • Весы — руна Гебо
    Гармония в отношениях и взаимная поддержка помогут вам раскрыться.

  • Скорпион — руна Эйваз
    Сила воли и стойкость – ваши главные качества сегодня. Не сдавайтесь.

  • Стрелец — руна Райдо
    Путешествие или движение вперед помогут расставить приоритеты.

  • Козерог — руна Одал
    Стабильность и уверенность в себе дают чувство внутреннего комфорта.

  • Водолей — руна Феу
    Хороший день для финансовых дел. Возможно материальное поощрение.

  • Рыбы — руна Лагуз
    Интуиция сегодня станет вашим основным союзником. Слушайте сердце.

13 октября 2025 года руны призывают не спешить, но быть внимательными к знакам. Каждый небольшой шаг сегодня может стать важным для вашего будущего.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

Дата публикации
Количество просмотров
136
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie