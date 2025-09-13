- Дата публикации
Рунический гороскоп на 13 сентября 2025: Овнам — сила действия, Козорогам — ясность в выборе
13 сентября может стать днем, когда следует доверять своим решениям и не бояться новых начал. Овны получат силу действовать, а Козороги – ясность в важных выборах.
Руны показывают энергии, влияющие на этот день. Они акцентируют внимание на активности, обновлении и способности видеть скрытые возможности.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по знакам Зодиака
Овен — руна Соулу
Сила и энергия сегодня на вашей стороне. Время решительных шагов вперед.
Телец — руна Лагуз
Доверьтесь интуиции – именно она поможет избежать ошибок.
Близнецы — руна Феху
Материальные и эмоциональные ресурсы выходят на первый план. Используйте их разумно.
Рак — руна Дагаз
День перемен и новых перспектив. Ситуация может получить неожиданное продолжение.
Лев — руна Йера
Результаты ваших стараний становятся заметными. Хороший момент для подведения итогов.
Дева — руна Ингуз
Посейте новые идеи или намерения. Это поможет создать основу для будущего.
Весы — руна Вуньо
Радость и гармония возвращаются в вашу жизнь. День благоприятен для общения.
Скорпион — руна Ансуз
Будьте внимательны к словам и советам. Важная информация может появиться неожиданно.
Стрелец — руна Райдо
Путешествие или изменения в планах будут на пользу. Принимайте движение с доверием.
Козерог — руна Кеназ
Ясность поможет вам сделать верный выбор. Пора посмотреть на ситуацию под новым углом.
Водолей — руна Эйваз
Устойчивость и внутренняя опора помогут пройти через сложные моменты.
Рыбы — руна Пердро
Судьба может подбросить подсказку по случайности. Будьте внимательны, чтобы не упустить шанс.
13 сентября 2025 года руны напоминают: это день активности, доверия к собственной интуиции и готовности принимать новое. Ресурсы, ясность и внутренняя сила помогут найти верное направление.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
