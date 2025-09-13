Рунический гороскоп на 13 сентября 2025: Овнам — сила действия, Козорогам — ясность в выборе

Руны / © ТСН

Руны показывают энергии, влияющие на этот день. Они акцентируют внимание на активности, обновлении и способности видеть скрытые возможности.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Соулу

Сила и энергия сегодня на вашей стороне. Время решительных шагов вперед.

Телец — руна Лагуз

Доверьтесь интуиции – именно она поможет избежать ошибок.

Близнецы — руна Феху

Материальные и эмоциональные ресурсы выходят на первый план. Используйте их разумно.

Рак — руна Дагаз

День перемен и новых перспектив. Ситуация может получить неожиданное продолжение.

Лев — руна Йера

Результаты ваших стараний становятся заметными. Хороший момент для подведения итогов.

Дева — руна Ингуз

Посейте новые идеи или намерения. Это поможет создать основу для будущего.

Весы — руна Вуньо

Радость и гармония возвращаются в вашу жизнь. День благоприятен для общения.

Скорпион — руна Ансуз

Будьте внимательны к словам и советам. Важная информация может появиться неожиданно.

Стрелец — руна Райдо

Путешествие или изменения в планах будут на пользу. Принимайте движение с доверием.

Козерог — руна Кеназ

Ясность поможет вам сделать верный выбор. Пора посмотреть на ситуацию под новым углом.

Водолей — руна Эйваз

Устойчивость и внутренняя опора помогут пройти через сложные моменты.

Рыбы — руна Пердро

Судьба может подбросить подсказку по случайности. Будьте внимательны, чтобы не упустить шанс.

13 сентября 2025 года руны напоминают: это день активности, доверия к собственной интуиции и готовности принимать новое. Ресурсы, ясность и внутренняя сила помогут найти верное направление.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

