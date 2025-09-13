ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
148
Время на прочтение
2 мин

Рунический гороскоп на 13 сентября 2025: Овнам — сила действия, Козорогам — ясность в выборе

13 сентября может стать днем, когда следует доверять своим решениям и не бояться новых начал. Овны получат силу действовать, а Козороги – ясность в важных выборах.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руны показывают энергии, влияющие на этот день. Они акцентируют внимание на активности, обновлении и способности видеть скрытые возможности.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Соулу
    Сила и энергия сегодня на вашей стороне. Время решительных шагов вперед.

  • Телец — руна Лагуз
    Доверьтесь интуиции – именно она поможет избежать ошибок.

  • Близнецы — руна Феху
    Материальные и эмоциональные ресурсы выходят на первый план. Используйте их разумно.

  • Рак — руна Дагаз
    День перемен и новых перспектив. Ситуация может получить неожиданное продолжение.

  • Лев — руна Йера
    Результаты ваших стараний становятся заметными. Хороший момент для подведения итогов.

  • Дева — руна Ингуз
    Посейте новые идеи или намерения. Это поможет создать основу для будущего.

  • Весы — руна Вуньо
    Радость и гармония возвращаются в вашу жизнь. День благоприятен для общения.

  • Скорпион — руна Ансуз
    Будьте внимательны к словам и советам. Важная информация может появиться неожиданно.

  • Стрелец — руна Райдо
    Путешествие или изменения в планах будут на пользу. Принимайте движение с доверием.

  • Козерог — руна Кеназ
    Ясность поможет вам сделать верный выбор. Пора посмотреть на ситуацию под новым углом.

  • Водолей — руна Эйваз
    Устойчивость и внутренняя опора помогут пройти через сложные моменты.

  • Рыбы — руна Пердро
    Судьба может подбросить подсказку по случайности. Будьте внимательны, чтобы не упустить шанс.

13 сентября 2025 года руны напоминают: это день активности, доверия к собственной интуиции и готовности принимать новое. Ресурсы, ясность и внутренняя сила помогут найти верное направление.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

Дата публикации
Количество просмотров
148
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie