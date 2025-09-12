Рунический гороскоп на 12 сентября 2025: Ракам — внутренняя сила, Весам — гармония

Руны / © ТСН

Реклама

Руны указывают на скрытые энергии дня, помогающие действовать взвешенно и мудро. Для кого это день защиты, для кого - открытие новых возможностей.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Тейваз

День потребует честности и решительности. Будьте верны своим принципам.

Телец — руна Йера

Ваши старания приносят первые результаты. Обратите внимание на достигнутое.

Близнецы — руна Ансуз

Новые знания или важный разговор принесут вам подсказку.

Рак — руна Эйваз

Устойчивость и внутренняя сила помогут вам пройти через вызовы в этот день.

Лев — руна Вуньо

Гармония и радость наполнят ваш день. Делитесь этим светом с близкими.

Дева — руна Кеназ

Ясность и вдохновение дадут новое направление для движения вперед.

Весы — руна Гебо

Взаимность и равновесие в отношениях принесут вам покой.

Скорпион — руна Турисаз

Будьте осторожны. Умение отстаивать собственные границы оградит вас от лишних проблем.

Стрелец — руна Райдо

Удачный день для планирования путешествий или движения по важному делу.

Козерог — руна Соулу

Внутренний свет поможет увидеть верный путь. Это время ясности.

Водолей — руна Ингуз

Новые начала ждут вас. Сегодня можно заложить основу для будущих свершений.

Рыбы — руна Пердро

Случайности сегодня могут оказаться значимыми знаками. Будьте внимательны.

12 сентября 2025 года руны подсказывают: сохраняйте баланс, ищите поддержку во внутренней силе и доверяйте знакам судьбы. Это день, когда честность и гармония ведут к успеху.