Астрология
189
3 мин

Рунический гороскоп на 14 августа 2025 года: Ракам – очищение, а Весам – момент прозрения

14 августа – день, когда осознанные поступки и внутренняя чистота помогают увидеть настоящий путь. Руны дают силу очиститься от прошлого и двигаться вперед с ясностью цели.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

Руны — это символы духа, несущие архетипические энергии силы, обновления и прозрения. В этот день они учат очищению, осознанности, а также помогают сохранить внутреннее равновесие, открывая путь к новой перспективе.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп по знакам Зодиака (руна дня – ключевое значение)

  • Овен (21 марта 20 апреля)
    Руна дня: "Йера" — урожай, цикл, вознаграждение
    Ваши усилия сейчас приносят плоды. Подводите итоги и празднуйте заслуженные победы.

  • Телец (21 апреля 20 мая)
    Руна дня: "Иса" — внутренняя ясность, застой, концентрация
    Время для паузы и глубоких размышлений. Спокойствие — ваш проводник к более ясному видению.

  • Близнецы (21 мая 21 июня)
    Руна дня: "Наутиз" — потребность, устойчивость, внутренняя сила
    Сложности формируют силу. Встретьте ограничения и превратите их в толчок.

  • Рак (22 июня 22 июля)
    Руна дня: "Вуньо" — радость, гармония, комфорт
    День дарит душевную гармонию. Делитесь теплом с близкими и ощутите свою ценность.

  • Лев (23 июля 22 августа)
    Руна дня: "Альгиз" — защита, инстинкт, поддержка
    Ваш внутренний щит твердее, чем вы думаете. Это день для стойкости и защиты, а не приступа.

  • Дева (23 августа 22 сентября)
    Руна дня: "Пертро" — шанс, тайна, судьбоносный момент
    Неожиданное событие может изменить ситуацию. Доверяйтесь интуиции и принимайте тайны.

  • Весы (23 сентября 22 октября)
    Руна дня: "Феху" — благосостояние, ресурсы, процветание
    Стабильность и благополучие в центре внимания. Это день для создания ресурса на будущее.

  • Скорпион (23 октября 21 ноября)
    Руна дня: "Эхваз" — движение вперед, партнерство, смена
    Ваше развитие зависит от поддержки. Сотрудничество сегодня – ключ к успеху.

  • Стрелец (22 ноября 21 декабря)
    Руна дня: "Беркана" — рост, возрождение, семья
    Новые начинания особенно успешны в семейной сфере. Развивайте корни — и растите.

  • Козерог (22 декабря 19 января)
    Руна дня: "Тиваз" — справедливость, лидерство, честь
    Действуйте с честью. Ваше лидерство с честью и решительностью ведет к праведной победе.

  • Водолей (20 января 18 февраля)
    Руна дня: "Отала" — наследие, дом, корни
    Признательность к своему наследию дает равновесие. Обратитесь в дом — внутренне и снаружи.

  • Рыбы (19 февраля 20 марта)
    Руна дня: "Дагаз" — просветление, пробуждение, новый день
    Сегодня приходит ясность. Он откроет путь к новому — светлому и определенному.

14 августа 2025 года — день внутренней очистки и прозрения. Руны подсказывают: момент требует баланса между действиями и паузами, между стойкостью и открытостью. Ваша внутренняя мудрость – ключ к новому началу.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

