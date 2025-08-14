Рунический гороскоп на 14 августа 2025 года: Ракам – очищение, а Весам – момент прозрения

Руны / © ТСН

Руны — это символы духа, несущие архетипические энергии силы, обновления и прозрения. В этот день они учат очищению, осознанности, а также помогают сохранить внутреннее равновесие, открывая путь к новой перспективе.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп по знакам Зодиака (руна дня – ключевое значение)

Овен (21 марта — 20 апреля)

Руна дня: "Йера" — урожай, цикл, вознаграждение

Ваши усилия сейчас приносят плоды. Подводите итоги и празднуйте заслуженные победы.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Руна дня: "Иса" — внутренняя ясность, застой, концентрация

Время для паузы и глубоких размышлений. Спокойствие — ваш проводник к более ясному видению.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Руна дня: "Наутиз" — потребность, устойчивость, внутренняя сила

Сложности формируют силу. Встретьте ограничения и превратите их в толчок.

Рак (22 июня — 22 июля)

Руна дня: "Вуньо" — радость, гармония, комфорт

День дарит душевную гармонию. Делитесь теплом с близкими и ощутите свою ценность.

Лев (23 июля — 22 августа)

Руна дня: "Альгиз" — защита, инстинкт, поддержка

Ваш внутренний щит твердее, чем вы думаете. Это день для стойкости и защиты, а не приступа.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Руна дня: "Пертро" — шанс, тайна, судьбоносный момент

Неожиданное событие может изменить ситуацию. Доверяйтесь интуиции и принимайте тайны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Руна дня: "Феху" — благосостояние, ресурсы, процветание

Стабильность и благополучие в центре внимания. Это день для создания ресурса на будущее.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Руна дня: "Эхваз" — движение вперед, партнерство, смена

Ваше развитие зависит от поддержки. Сотрудничество сегодня – ключ к успеху.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Руна дня: "Беркана" — рост, возрождение, семья

Новые начинания особенно успешны в семейной сфере. Развивайте корни — и растите.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Руна дня: "Тиваз" — справедливость, лидерство, честь

Действуйте с честью. Ваше лидерство с честью и решительностью ведет к праведной победе.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Руна дня: "Отала" — наследие, дом, корни

Признательность к своему наследию дает равновесие. Обратитесь в дом — внутренне и снаружи.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Руна дня: "Дагаз" — просветление, пробуждение, новый день

Сегодня приходит ясность. Он откроет путь к новому — светлому и определенному.

14 августа 2025 года — день внутренней очистки и прозрения. Руны подсказывают: момент требует баланса между действиями и паузами, между стойкостью и открытостью. Ваша внутренняя мудрость – ключ к новому началу.

