Рунический гороскоп на 14 ноября 2025: Львам — решимость, Рыбам — восстановление

14 ноября будет способствовать осознанным действиям и спокойной стабильности. Львы смогут принять важное решение, а Рыбы найти путь к восстановлению энергии.

Руны

Руны / © ТСН

Руны в этот день напоминают, что сила в размеренности. Сегодня полезно завершать мелкие дела, наводить порядок и избегать резких шагов. Баланс между разумом и чувствами поможет не растерять равновесие.

Прогноз по знакам Зодиака

  • Овен — руна Тейваз
    Ощутите уверенность и желание действовать. Главное – сохранять честность в намерениях.

  • Телец — руна Феху
    День может принести финансовую выгоду или символическое вознаграждение за ваши усилия.

  • Близнецы — руна Кеназ
    Появится новое понимание ситуации. Хорошо планировать и структурировать идеи.

  • Рак — руна Йера Все созревает постепенно. Терпение на этот раз принесет наилучший результат.

  • Лев — руна Соулу
    Ваша уверенность и решительность ведут к успеху. День деяния, а не колебаний.

  • Дева — руна Ингуз
    Старые задачи подходят к концу. Позвольте чему-нибудь новому зародиться естественно.

  • Весы — руна Гебо
    Партнерские отношения требуют внимания. Баланс между «давать» и «получать» – главная тема.

  • Скорпион — руна Турисаз
    Лучше избегать конфликтов и поспешных выводов. Пауза поможет увидеть истину.

  • Стрелец — руна Райдо
    Малое, но точное движение в нужном направлении. Путешествие или изменение среды будет полезным.

  • Козерог — руна Эйваз
    Подготовьтесь к более глубокому этапу по делам. Выдержка даст вам преимущество.

  • Водолей — руна Манназ
    Сотрудничество с окружающими людьми откроет новые возможности. Слушайте тех, кто на вашей стороне.

  • Рыбы — руна Беркана
    Восстановление через покой и заботу о себе. Хорошо заняться простыми, приятными вещами.

14 ноября 2025 года — день, когда действия должны быть спокойными, а решения – осмысленными. Руны советуют сохранять стабильный темп, заботиться о себе и не идти на поводу в спешке.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.

