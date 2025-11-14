Рунический гороскоп на 14 ноября 2025: Львам — решимость, Рыбам — восстановление

Руны / © ТСН

Руны в этот день напоминают, что сила в размеренности. Сегодня полезно завершать мелкие дела, наводить порядок и избегать резких шагов. Баланс между разумом и чувствами поможет не растерять равновесие.

Прогноз по знакам Зодиака

Овен — руна Тейваз

Ощутите уверенность и желание действовать. Главное – сохранять честность в намерениях.

Телец — руна Феху

День может принести финансовую выгоду или символическое вознаграждение за ваши усилия.

Близнецы — руна Кеназ

Появится новое понимание ситуации. Хорошо планировать и структурировать идеи.

Рак — руна Йера Все созревает постепенно. Терпение на этот раз принесет наилучший результат.

Лев — руна Соулу

Ваша уверенность и решительность ведут к успеху. День деяния, а не колебаний.

Дева — руна Ингуз

Старые задачи подходят к концу. Позвольте чему-нибудь новому зародиться естественно.

Весы — руна Гебо

Партнерские отношения требуют внимания. Баланс между «давать» и «получать» – главная тема.

Скорпион — руна Турисаз

Лучше избегать конфликтов и поспешных выводов. Пауза поможет увидеть истину.

Стрелец — руна Райдо

Малое, но точное движение в нужном направлении. Путешествие или изменение среды будет полезным.

Козерог — руна Эйваз

Подготовьтесь к более глубокому этапу по делам. Выдержка даст вам преимущество.

Водолей — руна Манназ

Сотрудничество с окружающими людьми откроет новые возможности. Слушайте тех, кто на вашей стороне.

Рыбы — руна Беркана

Восстановление через покой и заботу о себе. Хорошо заняться простыми, приятными вещами.

14 ноября 2025 года — день, когда действия должны быть спокойными, а решения – осмысленными. Руны советуют сохранять стабильный темп, заботиться о себе и не идти на поводу в спешке.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

