Рунический гороскоп на 15 августа 2025: Козорогам — победа, Близнецам — поток и гармония

Руны — это древние символы силы, новых начал и подлинного прозрения. Сегодня они устремляют внутреннюю уравновешенность и вдохновение в правильные действия. Если почувствуете зов интуиции – не останавливайтесь, двигайтесь вперед уверенно.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп по знакам Зодиака (руна дня – краткое объяснение)

Овен (21 марта — 20 апреля)

Руна дня: "Феху" — благосостояние, процветание, достаток

Сегодня возможен рост ресурсов как внешних, так и внутренних. Используйте свой потенциал.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Руна дня: "Уруз" — сила, выносливость, потенциал

Вы готовы преодолевать трудности и двигаться вперед. Сегодня ваш внутренний резерв – на высоте.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Руна дня: "Эйваз" — движение, партнерство, прогресс

Гармония во взаимодействии с другими открывает путь для развития — работайте в команде.

Рак (22 июня — 22 июля)

Руна дня: "Гебо" — обмен, партнерство, щедрость

Это день взаимного ресурса — предоставление и принятие в отношениях будут ключевыми.

Лев (23 июля — 22 августа)

Руна дня: "Турисаз" — защита, очищение, сила

Внутренние испытания сегодня очищают – используйте силу как щит, не как меч.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Руна дня: "Райдо" — путь, путешествие, решение

Пришло время начать движение вперед – осознанно выбирайте направление и двигайтесь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Руна дня: "Кеназ" — творчество, ясность, вдохновение

Вдохновение и идеи могут сегодня изменить игру. Откройтесь новым взглядам.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Руна дня: "Гагалаз" — испытание, очищение, сила природы

Преодоление наружных или внутренних бурь может открыть новый, более чистый путь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Руна дня: "Наутиз" — потребность, воля, выдержка

С обходами неожиданных ограничений сегодня приходит сила – выдерживайте и двигайтесь дальше.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Руна дня: "Тейваз" — справедливость, лидерство, победа

Ваша правда и честь приведут к победе. Честность – ваш ключ.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Руна дня: "Манназ" — сообщество, взаимодействие, человечность

Гармония с окружающими поможет реализовать задуманные идеи — действуйте вместе.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Руна дня: "Дагаз" — пробуждение, прозрение, новый день

Сегодня открывается долгожданное прозрение – двигайтесь к новому рассвету.

15 августа 2025 — день силы, прозрения и баланса. Руны указывают путь тем, кто умеет соединить ясность мысли с внутренней силой – победа и новое рождение уже рядом.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

