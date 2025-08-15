ТСН в социальных сетях

Рунический гороскоп на 15 августа 2025: Козорогам — победа, Близнецам — поток и гармония

15 августа — день, когда мудрые решения смешиваются с интуицией. Руны открывают путь к внутренней гармонии и помогают сделать весомый шаг вперед.

Руны

Руны / © ТСН

Руны — это древние символы силы, новых начал и подлинного прозрения. Сегодня они устремляют внутреннюю уравновешенность и вдохновение в правильные действия. Если почувствуете зов интуиции – не останавливайтесь, двигайтесь вперед уверенно.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп по знакам Зодиака (руна дня – краткое объяснение)

  • Овен (21 марта — 20 апреля)
    Руна дня: "Феху" — благосостояние, процветание, достаток
    Сегодня возможен рост ресурсов как внешних, так и внутренних. Используйте свой потенциал.

  • Телец (21 апреля — 20 мая)
    Руна дня: "Уруз" — сила, выносливость, потенциал
    Вы готовы преодолевать трудности и двигаться вперед. Сегодня ваш внутренний резерв – на высоте.

  • Близнецы (21 мая — 21 июня)
    Руна дня: "Эйваз" — движение, партнерство, прогресс
    Гармония во взаимодействии с другими открывает путь для развития — работайте в команде.

  • Рак (22 июня — 22 июля)
    Руна дня: "Гебо" — обмен, партнерство, щедрость
    Это день взаимного ресурса — предоставление и принятие в отношениях будут ключевыми.

  • Лев (23 июля — 22 августа)
    Руна дня: "Турисаз" — защита, очищение, сила
    Внутренние испытания сегодня очищают – используйте силу как щит, не как меч.

  • Дева (23 августа — 22 сентября)
    Руна дня: "Райдо" — путь, путешествие, решение
    Пришло время начать движение вперед – осознанно выбирайте направление и двигайтесь.

  • Весы (23 сентября — 22 октября)
    Руна дня: "Кеназ" — творчество, ясность, вдохновение
    Вдохновение и идеи могут сегодня изменить игру. Откройтесь новым взглядам.

  • Скорпион (23 октября — 21 ноября)
    Руна дня: "Гагалаз" — испытание, очищение, сила природы
    Преодоление наружных или внутренних бурь может открыть новый, более чистый путь.

  • Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
    Руна дня: "Наутиз" — потребность, воля, выдержка
    С обходами неожиданных ограничений сегодня приходит сила – выдерживайте и двигайтесь дальше.

  • Козерог (22 декабря — 19 января)
    Руна дня: "Тейваз" — справедливость, лидерство, победа
    Ваша правда и честь приведут к победе. Честность – ваш ключ.

  • Водолей (20 января — 18 февраля)
    Руна дня: "Манназ" — сообщество, взаимодействие, человечность
    Гармония с окружающими поможет реализовать задуманные идеи — действуйте вместе.

  • Рыбы (19 февраля — 20 марта)
    Руна дня: "Дагаз" — пробуждение, прозрение, новый день
    Сегодня открывается долгожданное прозрение – двигайтесь к новому рассвету.

15 августа 2025 — день силы, прозрения и баланса. Руны указывают путь тем, кто умеет соединить ясность мысли с внутренней силой – победа и новое рождение уже рядом.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

