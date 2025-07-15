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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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Рунический гороскоп на 15 июля 2025: Овнам – лидерство, Львам – сияние, а Рыбам – пауза для размышлений

15 июля руны призывают к внутренней честности и гармоничному движению вперед – день несет потенциал для ясности, силы и восстановления.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Руны

Руны / © ТСН

15 июля 2025 года руны указывают на новый энергетический импульс для всех знаков Зодиака. День благоприятен для слушания интуиции, впрочем, теперь акцент смещается на гармоничное сочетание внутреннего баланса и внешних действий.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .

Овен (21.03 – 19.04)

Руна дня: "Тейваз"
Энергия решимости – идите вперед, не испугавшись ответственности. Этот день – ваш шанс стать примером для других, проявить лидерство и честность.

Телец (20.04 – 20.05)

Руна дня: "Феху"
Финансовый баланс и стабильность в центре внимания. Сегодня хорошее время пересмотреть бюджеты или инвестировать в себя – основательно и со смыслом.

Близнецы (21.05 – 20.06)

Руна дня: "Райдо"
Движение вперед – идейно и физически. Стоит довериться процессу, даже если направление еще не вполне понятно. Главное – не останавливаться.

Рак (21.06 – 22.07)

Руна дня: "Беркана"
День поддержки и обновления. Уделите время себе и близким – именно забота станет вашей величайшей силой.

Лев (23.07 – 22.08)

Руна дня: "Соуло"
Ваша харизма сияет. Используйте ее для презентаций или публичных выступлений – сегодня успех на вашей стороне.

Дева (23.08 – 22.09)

Руна дня: "Йера"
Собирайте плоды своих предыдущих усилий. Не торопитесь: хороший результат требует времени, а сегодня – идеальный момент для урожая.

Весы (23.09 – 22.10)

Руна дня: "Гебо"
Открытость и баланс – ключ к успеху. Откровенный диалог, обмен энергией в отношениях принесут гармонию и понимание.

Скорпион (23.10 – 21.11)

Руна дня: "Гоголаз"
Ожидайте перемен, которые разрушают старое, открывая путь новому. Примите хаос как важную часть преобразований.

Стрелец (22.11 – 21.12)

Руна дня: "Эйваз"
Внутренняя сила – ваша опора. Пора быть честным с собой, выбирать истину вместо быстрых решений.

Козерог (22.12 – 19.01)

Руна дня: "Ансуз"
Сегодня полезна мудрая коммуникация: советы, обмен размышлениями принесут больше пользы, чем жесткий контроль.

Водолей (20.01 – 18.02)

Руна дня: "Лагуз"
Прислушайтесь к интуиции. Важно найти баланс между рациональностью и эмоциональностью, не опасаясь уязвимости.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Руна дня: "Иса"
Сегодня – момент для паузы. Это время рефлексии: не торопитесь с решениями, дайте себе простор для покоя.

Этот гороскоп помогает почувствовать руническую энергию дня и выстроить баланс между внутренним и внешним миром. Рунам присуще свойство направлять наш личный рост так, чтобы мы были в гармонии с собой и окружающей средой.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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